Свидетели выписки Анастасии Заворотнюк рассказали, как она сейчас выглядит

Из-за ситуации с артисткой уже не первый день не находят себе места близкие, друзья и поклонники. 8 октября стало известно, что Анастасию выписали из московской больницы и перевезли в другую.

Последний месяц звезда "Моей прекрасной няни" проходила лечение в московской клинике "Европейский медицинский центр", но теперь продолжает реабилитацию в другом медучреждении. У выписки Анастасии были очевидцы. По их словам, артистку сейчас просто невозможно узнать, пишет портал "Дни.ру".

Свидетели рассказали, что Заворотнюк вывозили из медцентра на каталке. Голову скрывала косынка, а глаза — очки. Кроме того, звезда сильно набрала вес. В подобном виде застала актрису и соседка, которая встречалась с ней ещё до помещения в клинику.

Её везли на каталке, голова в косынке, огромные тёмные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на неё! Очевидцы

Сейчас состояние Анастасии по-прежнему оценивается как тяжёлое. У неё развился парез правой части тела, вследствие чего оказалась парализована правая рука. Она не может передвигаться сама. Напомним, что Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября. Затем появилась информация, что у неё опухоль мозга в последней стадии. А недавно директор звезды опровергла слухи о её смерти.

Первые признаки, указывающие на опухоль, появились у Заворотнюк 10 лет назад