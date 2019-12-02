"Русская Кардашьян" объявила зиме бойкот, выложив жаркие фото в бикини

Модель, которая покорила своими формами миллионы, порадовала поклонников новыми жаркими фото.

Анастасия Квитко прославилась своими пышными формами, поэтому модель не устаёт их демонстрировать, выкладывая откровенные фотографии в "Инстаграм". И новые снимки не стали исключением — выходные у девушки прошли крайне продуктивно.

"Русская Кардашьян" позировала в жёлтом бикини, катаясь по песочному пляжу. 24-летняя модель распустила свои длинные каштановые волосы и дополнила образ лишь несколькими браслетами и солнцезащитными очками. И этого оказалось более чем достаточно для довольных подписчиков.

Девушка моей мечты😍😍😍 jesse.07

Ты так красива. Мечтаю, чтобы ты была моей женой ekkekdidksjej

Анастасия Квитко родом из Калининграда, но сейчас работает в Штатах. Девушка весьма востребована среди брендов одежды, в особенности купальников и нижнего белья. В инстаграме модели более 10 млн подписчиков со всего мира.

"Русская Кардашьян" выбрала бикини, забыв, что оно должно хоть что-то прикрывать