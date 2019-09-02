Как складывается жизнь дочки Агутина и Варум в США, где она подрабатывает в кафе

У одной из самых крепких и эффектных пар российского шоу-бизнеса выросла красавица дочь, очень похожая на родителей. Елизавета пошла по стопам мамы и папы, правда, пытает счастье за рубежом.

Елизавете Варум 20 лет, она ведёт довольно скромный инстаграм, где всего 4,5 тыс. подписчиков. Там она в основном размещает ролики, на которых поёт на английском и играет на гитаре или пианино. Девушка продолжила дело родителей и пытается достичь успеха на музыкальном поприще. У Лизы даже есть своя рок-группа, но заработать творчеством исполнительнице пока не удаётся.

В отличие от её мамы. Анжелика Варум, которая в этом году отпраздновала 50 лет, устроила на "Новой волне" в Сочи праздничный концерт в честь юбилея. И многие надеялись, что на сцене наконец появится и её дочка, пишет "Собеседник". Но певица рассказала, что Лиза приедет в Россию только в декабре.

У нас запланирован дуэтный концерт с Леонидом Агутиным в Москве. Дочка там выступит — исполнит несколько своих песен. Будет исполнять их в стиле рок. В отличие от нас с Леонидом она профессионал. Поэтому ей даже репетировать не надо Анжелика Варум

Дело в том, что Елизавета с пяти лет живёт в Америке, которая стала для девушки домом. Возвращаться, по словам мамы, она не собирается, ведь в России ей уже будет непросто адаптироваться, несмотря на то что в Штатах ей приходится подрабатывать официанткой в свободное от учёбы время. Анжелика отметила, что дочка, которую они часто навещают, знает счёт деньгам.

Дочка учится, а летом подрабатывает в ресторане официанткой. Мы, конечно, ей помогаем деньгами, но она знает, что такое заработать двадцать долларов за смену. Мне кажется, это очень правильно Анжелика Варум

Тем временем подписчики просят Лизу наконец спеть что-нибудь на русском и отмечают, как сильно она похожа на своих маму и папу не только внешне, но и своими способностями.

Не думала, что вы такая суперталантливая дочь, очень уникальный вокал и красотка вообще! churikova_annushka

Как похожа на отца, слушала бы и слушала, умничка liubov_putinceva

Лиза, 🙏так хотелось бы услышать русскую вашу речь) здесь тоже есть публика iuliiaadodina

Дочка Веры Брежневой снялась в бикини, напомнив, что ей уже 18 и можно всё