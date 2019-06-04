Ани Лорак уволила всю свою команду, потеряв доверие после многих лет работы

Официальные причины такого неожиданного решения 40-летней певицы пока не озвучиваются.

Народная артистка Украины Ани Лорак решила распустить свою команду и распрощаться с концертным директором Михаилом Успенским, с которым работала много лет, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором, пишет Super.

Сама Лорак пока свой поступок никак не прокомментировала. Однако, по слухам, певица "утратила доверие" к членам своей команды и была недовольно финансовыми схемами концертного менеджера.

Всё это происходит на фоне недавнего развода с мужем, с которым Ани порвала после его измены с моделью. Похоже, певица решила, что пора начинать новую жизнь, и сообщила фанатам в "Инстаграме", что их ждёт новая песня.

Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы? Ани Лорак

Разве ты любил... Певица Ани Лорак официально развелась с мужем после его измены