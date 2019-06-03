"Натуральное хозяйство". Седокова удивила пышными формами, выложив фото с грядок

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"Натуральное хозяйство". Седокова удивила пышными формами, выложив фото с грядок

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Фото © instagram/annasedokova

36-летняя экс-участница коллектива "ВИА Гра" показала, чем занимается в теплице, разрушив типичные представления о работе на даче.

Девушка выложила снимок, где предстала в окружении растений, которые она пытается полить. Но, глядя на фото, хорошим садоводом её вряд ли назовёшь. Седокова позировала в откровенном наряде, демонстрируя пышные формы.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/annasedokova/" target="_blank"><strong>annasedokova</strong></a></p>

Распущенные волосы, короткий топ, обтягивающая юбка и каблуки — составляющие образа, скорее, для модной вечеринки. Снимок Анна подписала многозначительной фразой "Натуральное хозяйство".

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/annasedokova/" target="_blank"><strong>annasedokova</strong></a></p>

И поклонники не могли не отреагировать на её заявление. Они отметили, что артистка выглядит просто шикарно. Однако одета абсолютно неуместно на фото. Кроме того, в натуральности "хозяйства", имея в виду формы, некоторые тоже засомневались.

Анна, простите, но у вас-то натурального ничего и не осталось...

chc2458

А вы всегда в парник — на каблуках?

vitorio71

Это стёб? Если да, то отличное чувство юмора.) Если нет, то все поржут просто над тобой. )

morev_andrey__

Знойный фермер

adamenko_alex

"Какая жирная!" Седокову уличили в фотошопе после видео с её реальной фигурой

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