"Натуральное хозяйство". Седокова удивила пышными формами, выложив фото с грядок

Девушка выложила снимок, где предстала в окружении растений, которые она пытается полить. Но, глядя на фото, хорошим садоводом её вряд ли назовёшь. Седокова позировала в откровенном наряде, демонстрируя пышные формы.
Распущенные волосы, короткий топ, обтягивающая юбка и каблуки — составляющие образа, скорее, для модной вечеринки. Снимок Анна подписала многозначительной фразой "Натуральное хозяйство".
И поклонники не могли не отреагировать на её заявление. Они отметили, что артистка выглядит просто шикарно. Однако одета абсолютно неуместно на фото. Кроме того, в натуральности "хозяйства", имея в виду формы, некоторые тоже засомневались.
Анна, простите, но у вас-то натурального ничего и не осталось...
chc2458
А вы всегда в парник — на каблуках?
vitorio71
Это стёб? Если да, то отличное чувство юмора.) Если нет, то все поржут просто над тобой. )
morev_andrey__
Знойный фермер
adamenko_alex
"Какая жирная!" Седокову уличили в фотошопе после видео с её реальной фигурой
- Популярные
- По времени