Седокова показала идеальную фигуру в купальнике после жалоб на целлюлит

Певица решила обыграть очередной горячий снимок и оставила к нему шутливую подпись.

Украинская артистка продолжает держать поклонников в тонусе. Седокова снова выложила фото в купальнике. И если он в этот раз оказался закрытым, то Анна — по-прежнему привлекательной и раскрепощённой.

На снимке экс-солистка "ВИА Гры" позировала на ступенях, нежась под солнечными лучами в откровенной позе. Певица продемонстрировала свою горячо обсуждаемую в последнее время фигуру и в "Инстаграме" сама же решила над этим пошутить. Анна, видимо, поиронизировала над тем, что её периодически упрекают за публикации "пикантных" фото.

Что это я всё в одежде и в одежде. Срам-то какой Анна Седокова

Не все оценили юмор певицы, снова осудив за демонстрацию форм. Но в этот раз Анне многие написали слова поддержки и приятные комментарии. Недавно артистка, которую периодически обвиняли в фотошопе, призналась, что у неё целлюлит: "Подойдя к зеркалу, чуть не разревелась опять. После рождения третьего ребёнка я поправилась. И если мои объёмы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательский на моих ногах появился этот идиотский целлюлит".

Анютка, и где у тебя целлюлит ? Ты же [потрясающая] вообще. Я каждый раз восхищаюсь тобой, честно говорю henkok_92_

А по-моему, все фото — голая попа valentinamederova

Седокова выложила откровенное фото, на котором бикини можно разглядеть не сразу