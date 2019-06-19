Седокова выложила откровенное фото, на котором бикини можно разглядеть не сразу

Певица отправилась на отдых в Грецию и решила порадовать поклонников горячими снимками с курорта.

Артистка весело проводит время на острове Миконос, выкладывая инстаграм-истории. А теперь решила поделиться и парочкой горячих снимков. На одном из них экс-участница "ВИА Гры" предстала в маленьком бикини, лёжа в откровенной позе. При этом певица "сполна" показала свои формы и получила не только комплименты, но и нарвалась на критику фанатов.

Комментаторы писали, что Анна перебарщивает с полуголыми фото, переступая черту вульгарности, — низ купальника на фото даже не видно. Некоторые же снова предположили, что певица использует фотошоп, чтобы подправить формы и скрыть целлюлит. Несмотря на это, нашлись и те, кто отметил, что артистка всё же немного набрала вес. От глаз внимательных поклонников не ускользнуло, что Анна позирует с книгой Ницше.

На фото не видно. И обработка. У неё такие формы — целлюлит-то будет при таких объёмах svetoshka1985

Аня, надо бы немного похудеть)) а то, кажется, поправились чуток и выглядите на свой возраст)) Худоба, она всегда немного скидывает возраст lyudaa_el

А позже Анна сама затронула тему диеты, выложив снимок за завтраком. Певица рассказала, что в отпуске позволяет себе насладиться лакомствами, но только в сочетании с тренировками. По словам артистки, она любит их выполнять ранним утром в течение полутора часов.

Я тут для себя выработала идеальную систему тренировок относительно моей жизненной позиции) А позиция такова, что нужно себе позволять радоваться, баловать себя бокалом шампанского или вкусной булочкой (моё второе имя 😂) Анна Седокова

"Натуральное хозяйство". Седокова удивила пышными формами, выложив фото с грядок