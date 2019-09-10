Седокова снялась для Playboy, призвав всех девушек устраивать такие фотосессии

36-летняя певица украсит обложку знаменитого журнала уже в третий раз за 13 лет. Но сейчас Анна отметила, что такой красивой себя никогда не чувствовала.

Седокова поделилась в своём инстаграме двумя снимками, сделанными для сентябрьского номера русской версии Playboy. И фото, как и полагается, вышли очень горячими. Артистка позировала в оформленном в красных тонах интерьере и надела колготки в крупную сетку и прозрачный топ. К роковому образу соблазнительницы она добавила длинные лаковые перчатки.

Один из снимков Анна снабдила рассуждением о подобных откровенных фото. По словам артистки, их не надо стесняться, ведь эти фотографии помогают обретать уверенность в себе. К тому же 36-летняя мама троих детей отметила, что не стоит обращать внимания на возраст, так как женственность "раскрывается и нарастает с каждым годом".

Для меня это больше, чем просто красивые фотографии, это уверенность в себе, как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворённой собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других Анна Седокова

Впрочем, одними рассуждениями артистка не ограничилась и призвала остальных представительниц прекрасного пола тоже устраивать себе такие съёмки. Подписчики в свою очередь отметили, что это приятно, когда девушке нравится её тело. И оставили Анне немало комплиментов. "Сексуальность зашкаливает, Аня, вы прекрасны, чем старше, тем лучше", — написал один из поклонников.

Я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя. Пускай эти снимки будут запрятаны глубоко в шкафу. И когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной — ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть Анна Седокова

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