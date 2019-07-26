Седокова выложила фото с отпуска, надев для этого слишком тесный купальник

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Фото © Instagram/annasedokova

36-летняя экс-солистка "ВИА Гры" снова решила восхитить поклонников своими внешними данными.

Певица точно знает, как продемонстрировать свои достоинства. Анна поделилась в "Инстаграме" снимком, где позировала в купальнике, показав загорелое тело. Блестящее бикини подчеркивало эффектную грудь артистки, которая сразу оказалась на первом плане. В кадр попал и завидный пресс.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/annasedokova/" target="_blank">annasedokova</a></p>

В подписи к снимку Анна пошутила о том, что "построить прибыльную бизнес-империю легче , чем собрать трёх детей на рынок". Шутка основана на личной жизни артистки — она воспитывает двух дочек и сына.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/annasedokova/" target="_blank">annasedokova</a></p>

В комментариях, как всегда, поклонники принялись восхищаться фигурой своей любимицы, отмечая выдающуюся грудь. Они назвали Анну идеалом женской красоты и отметили, что на фото практически не видно обработки. Однако некоторые снова принялись писать певице о том, что ей пора прекратить увеличивать губы. При этом сама Седокова ранее записала видео, в котором показала, как делает губы больше, используя лишь косметику.

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Несмотря на "бизнес-империю", недавно Анна пожаловалась на большие траты, заявив, что миллиона в месяц ей мало. Девушка платит за съёмную квартиру, выплачивает ипотеку, делает ремонт и выдаёт зарплату сотрудникам.

Седокова выложила откровенное фото, на котором бикини можно разглядеть не сразу

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