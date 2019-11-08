Анфиса Чехова разделась до белья, заявив, что такую красоту нельзя скрывать

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Фото © Instagram/achekhova

41-летняя ведущая устроила знойную съёмку, доказав, что по-прежнему остаётся в отличной форме.

Судя по локации в "Инстаграме", "секс-гуру" сейчас нежится на солнышке в ОАЭ. Однако Анфиса даже там не теряет времени зря. Ведущая показала результаты жаркой фотосессии, где позировала в одном нижнем белье в роскошной ванной со стеклянной стеной.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/achekhova/" target="_blank"><strong>achekhova</strong></a></p>

Анфиса выбрала нежный кружевной комплект и показала в нём фигуру со всех сторон. При этом артистка решила порассуждать о том, что на девушке всегда должно быть красивое бельё, независимо от верхней одежды.

Согласна с француженками: "На женщине может быть надето всё что угодно, даже растянутые треники с футболкой. Но под этим обязательно должно быть красивое нижнее бельё!" И вообще, искренне не понимаю, почему эту кружевную красоту нужно прятать

Анфиса Чехова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/achekhova/" target="_blank"><strong>achekhova</strong></a></p>

Также Чехова отметила, сославшись на свой опыт, что девушки одеваются красиво для себя, чтобы почувствовать собственную сексуальность. А вот парней в ценители нижнего белья записывать отказалась.

Доверьтесь моему опыту, я ни разу не встречала мужчину, которому было бы существенно важно, что за бельё на женщине. Как правило, оно оказывается на полу раньше, чем мужчина успевает его рассмотреть!

Анфиса Чехова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/achekhova/" target="_blank"><strong>achekhova</strong></a></p>

Поклонники тепло приняли откровенные снимки Анфисы, уточнив, кто выступил фотографом. Выяснилось, что её снимала на айфон подруга. А тем комментаторам, которые остались недовольны горячими фото, поинтересовавшись, что скажет муж, Чехова ответила: "У меня нет мужа. И я свободный человек, я не нахожусь в рабстве, чтобы хозяин решал за меня, что можно, а что нет!"

Анфиса Чехова полностью разделась для фото, заявив, что без мужа можно всё

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