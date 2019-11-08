Анфиса Чехова разделась до белья, заявив, что такую красоту нельзя скрывать

41-летняя ведущая устроила знойную съёмку, доказав, что по-прежнему остаётся в отличной форме.

Судя по локации в "Инстаграме", "секс-гуру" сейчас нежится на солнышке в ОАЭ. Однако Анфиса даже там не теряет времени зря. Ведущая показала результаты жаркой фотосессии, где позировала в одном нижнем белье в роскошной ванной со стеклянной стеной.

Анфиса выбрала нежный кружевной комплект и показала в нём фигуру со всех сторон. При этом артистка решила порассуждать о том, что на девушке всегда должно быть красивое бельё, независимо от верхней одежды.

Согласна с француженками: "На женщине может быть надето всё что угодно, даже растянутые треники с футболкой. Но под этим обязательно должно быть красивое нижнее бельё!" И вообще, искренне не понимаю, почему эту кружевную красоту нужно прятать Анфиса Чехова

Также Чехова отметила, сославшись на свой опыт, что девушки одеваются красиво для себя, чтобы почувствовать собственную сексуальность. А вот парней в ценители нижнего белья записывать отказалась.

Доверьтесь моему опыту, я ни разу не встречала мужчину, которому было бы существенно важно, что за бельё на женщине. Как правило, оно оказывается на полу раньше, чем мужчина успевает его рассмотреть! Анфиса Чехова

Поклонники тепло приняли откровенные снимки Анфисы, уточнив, кто выступил фотографом. Выяснилось, что её снимала на айфон подруга. А тем комментаторам, которые остались недовольны горячими фото, поинтересовавшись, что скажет муж, Чехова ответила: "У меня нет мужа. И я свободный человек, я не нахожусь в рабстве, чтобы хозяин решал за меня, что можно, а что нет!"

Анфиса Чехова полностью разделась для фото, заявив, что без мужа можно всё