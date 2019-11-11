Анфиса Чехова рассказала, чем любит себя баловать, обнажившись за чашкой кофе

41-летняя артистка снова продемонстрировала свои эффектные формы, взбудоражив подписчиков.

Судя по всему, отдых в ОАЭ действует на ведущую благотворно. Она не перестает устраивать откровенные фотосессии и демонстрировать подписчикам результат. Анфиса опять подразнила фанатов снимками в нижнем белье, раздевшись в уютной обстановке за чашкой кофе.

Чехова выбрала белый кружевной комплект, подчёркивающий пышную грудь. И позировала, улыбаясь и жмурясь от удовольствия. В подписи к снимкам артистка указала, с чего начинается её утро: со стакана воды с жидким пребиотиком, сытного завтрака и кофе. И рассказала, что приносит ей счастье.

Есть то, что неизменно, и то, что формирует наше счастье, — это время, проведённое в удовольствии, только для себя! Я люблю себя баловать вкусным завтраком, хорошим парфюмом, увлекательным путешествием и <...> тонким и изящным нижним бельём Анфиса Чехова

На что поклонники отреагировали весьма по-разному. Среди восторженных комментариев фигуре ведущей попадались и менее приятные. Так, некоторые пользователи отметили, что Анфисе не стоит так часто оголяться и что её формы нуждаются в коррекции.

Какая вы сексуальная valeriilina5

Да оденьтесь уже. А чего, пока не похудели, не выставляли себя в таком виде? oiv2016

Ваше утро должно начинаться с сына и мужа. Яя не знаю вашего мужа, от кого ребёнок! И где он сейчас! andrey_kravchenko_1984

На подобные высказывания "секс-гуру" отреагировала быстро и весьма резко. Артистка написала, что больше всего упреков ей приходит, когда она снимается именно в нижнем белье, а не в купальнике. И указала, что многие просто мыслят стереотипно.

В купальнике — гуд, в белье: "Как можно выставлять себя в таком виде? Фу, пошлость какая" <...> Люди, вы только подумайте: одни и те же конструкции из ткани, полностью прикрывающие мои вторичные и первичные половые органы Анфиса Чехова

Анфиса Чехова разделась до белья, заявив, что такую красоту нельзя скрывать