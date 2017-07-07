Forbes: Простите, сенатор Маккейн, Россия больше не бензоколонка

Авторитетный деловой журнал напрямую обратился к американскому сенатору-республиканцу.

По мнению Forbes, экономика России "слезает с нефтяной иглы" и все структурные изменения видны уже сейчас.

Экономический обозреватель Forbes Кеннет Ропоза проанализировал поступления в российский бюджет и сообщил, что в первом квартале 2017 года доходы РФ выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом выросли и несырьевые доходы — их рост оценивают в 15%. К несырьевому экспорту эксперты относят в том числе и продажи высокотехнологичной продукции, включая вооружения.

"Простите, сенатор Маккейн, но Россия больше не бензоколонка, которая маскируется под страну", — резюмировал Ропоза в своём материале.