Американские СМИ: России не построить новый авианосец

По мнению зарубежного издания National Interest, у Вооружённых сил РФ мало шансов построить новый авианосец с атомной силовой установкой.

Аналитики издания National Interest считают, что планы российских военных по постройке нового авианосца нереалистичны и являются лишь "несбыточной мечтой". По мнению американцев, есть ряд проблем, решить которые для России малореально.

Специалисты издания называют три основные проблемы, мешающие постройке нового российского авианосца. Первая — Россия никогда не строила авианосцы. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и другие корабли этого проекта были построены на николаевских верфях, после разделения СССР оставшихся на Украине.

Вторая проблема — это военный ядерный двигатель. Для постройки авианосца для начала предлагается опробовать эту технологию на эсминце "Лидер" с атомной силовой установкой. Однако строительство эсминца опаздывает уже на шесть лет, первый корабль, как ожидается, будет готов лишь в 2025 году.

Наконец, оборонный бюджет России снижается третий год подряд, сократившись в семь раз в период с 2016 по 2017 год. Даже если расходы на постройку авианосца будут внесены в бюджет, это составит колоссальные 20 процентов от общих расходов на оборону в России за 2017 год.

Мнение российских специалистов о возможности постройки нового авианосца вы можете прочитать в большом материале Лайфа "Эхо далёкого "Шторма": когда Россия получит новый авианосец".