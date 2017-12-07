В Польше недовольны высокими ценами на американские комплексы ПВО

Минобороны Польши выразило недовольство высокой ценой американских комплексов ПВО Patriot, сообщает DefenseNews. Никакой скидки за крупную покупку польские военные не получили — комплект поставки комплекса в конфигурации PAC-3 (4 РЛС AN/MPQ-65, 4 командных пункта, 16 пусковых и 208 ракет) обойдётся Польше в $10,5 млрд., или 37 миллиардов злотых.
Министр обороны Польши Бартош Каунацки назвал такую цену за американскую ПВО "неожиданно высокой".
Даже с учётом значительного финансирования модернизации Вооружённых сил Польши мы не можем позволить себе потратить такие деньги на закупку четырёх батарей ПВО
Бартош Каунацки
По данным польских аналитиков, только сметная стоимость производства комплексов ПВО в США превышает запланированные расходы Минобороны Польши почти на $2 млрд. Трудности в исполнении крупного контракта происходят на фоне расследований боевой эффективности комплексов ПВО Patriot на Ближнем Востоке. Газета New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что Пентагон мог соврать о реальных возможностях американской ПВО.
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