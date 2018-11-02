Стратегия "мягкой силы", широко используемая в Сирии, в 2013 году приобрела совсем уж необычную форму. Вместо наблюдателей от ОБСЕ или других международных структур на Ближнем Востоке появились члены организации "Белые каски", которые по странному совпадению всегда оказывались на "месте трагедии" с целью задокументировать "преступления сирийского режима".

Дешевле, чем война

Главная особенность современных локальных конфликтов заключается в том, что даже технически оснащённым и финансово стабильным странам вроде США полномасштабные военные вторжения становятся не по карману. Сирия в этом отношении не стала исключением. После того как на стороне Вооружённых сил САР выступили российские ВКС, стало очевидно, что "большая драка" может обернуться для США большой войной. Сознавая неприятные последствия, США ограничились "материальной помощью" — поддерживали и поддерживают "умеренных" террористов оружием и боеприпасами. Однако любое незаконное вторжение в страну Соединённые Штаты всегда сопровождали большим количеством информации с мест событий. С целью создания медиаконтента определённой направленности в 2013 году основали организацию, которая изначально должна была действовать на неподконтрольных правительственным силам территориях Сирии.

Впрочем, создатели "Белых касок" никакого отношения к Сирии не имеют. Основатель этой НКО — британец Джеймс Ле Мезюрье. Происхождение борца за сирийские права можно было бы проигнорировать, если бы не одно но: основатель "Белых касок" долгое время служил в британском спецназе, а после выхода в отставку стал работать военным советником. Норвежская газета Stegan отметила, что, открывая первый офис организации в Стамбуле, Ле Мезюрье не потерял связей со своими бывшими работодателями — частной военной компанией Olive Group, в которой он до 2013 года трудился на посту вице-президента по "специальным проектам". После ухода британца из ЧВК структура была выкуплена неизвестным инвестором, а потом сменила название на Constellis Group и внезапно влилась в группу частных охранных компаний Academi — бывшую Blackwater, сотрудники которой похищали и расстреливали людей прямо на улицах Багдада во время вторжения США в Ирак.

Кто "Каскам" платит, тот их и танцует

Странности в работе "Белых касок" очевидны всем, кто хотя бы поверхностно следит за событиями в Сирии. Один из примеров манипулирования западным сознанием был хорошо раскрыт во время освобождения Алеппо, когда в районах, практически стёртых в пыль за годы вооружённого конфликта, разразилась гуманитарная катастрофа. У нормальных правозащитных организаций эта схема работает по-другому: несмотря на отношения с официальным правительством, формируются договорённости и начинается работа по восстановлению мира. В случае с "Белыми касками" дела обстоят ровно наоборот: после того как последние боевики были добиты сирийским спецназом и регулярной армией, правозащитники буквально испарились с места действий и почти год не давали о себе знать. Во время этого затишья западные СМИ (в основном европейские) разразились материалами о том, что "Белые каски" и прикомандированные к ним "контролёры" из Европы не столько заботились о мирных жителях, сколько продавали за деньги гуманитарную помощь, для закупок которой сердобольные европейцы выделяли десятки миллионов евро. Вот уж воистину кому война, а кому продажи. При этом активисты организации старательно избегают разрушенного до основания американскими бомбами сирийского города Эр-Ракка, в котором нет ни воды, ни продовольствия, ни нормальной медицины, а со дня на день может начаться эпидемия инфекционных заболеваний.

Кроме щедрых благотворителей из Европы участие в финансировании "Белых касок" принимают Канада, Япония, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания. Нетрудно догадаться, что львиную долю обеспечения якобы независимых и якобы невооружённых членов организации на себя взяли Соединённые Штаты Америки: за пять лет — с 2013 по 2018 год — из Вашингтона на счета организации ушло почти $35 млн. Разумеется, в приличном западном обществе всем верят на слово, расходы "Белых касок" по факту никто не проверял. Такая ситуация сохранялась ровно до того момента, пока боливийская актриса Карла Ортис, побывавшая в Сирии, не заявила, что "Белые каски" не помогают местному населению с доставкой гуманитарной помощи и напрямую сотрудничают с "умеренными" террористами. Позднее по "Белым каскам" проехался и лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс. По его словам, эта организация — инструмент пропаганды. В дальнейшем Уотерс заявил, что через агентство The Syria Campaign организация пыталась его завербовать. Общая же картинка американского контроля начинает складываться сразу после того, как вспоминается факт разделения террористов американскими специалистами на "плохих" и "хороших". В список "хороших" (или "умеренных") боевиков, напомним, включили "Джебхат ан-нусру"*, в сотрудничестве с которой обвиняют и "Белых касок". Судя по всему, подготовка новой провокации с химическим оружием идёт по нескольким направлениям. Прямым доказательством этого стал инцидент в октябре 2018 года, когда боевики ИГ* в ходе одного из рейдов просто перестреляли "умеренных" террористов и забрали у них компоненты химического оружия.

Химия лжи

Серьёзные деньги, особенно вложенные в дестабилизацию Сирии, отрабатывались разными путями. Когда стало очевидно, что российские ВКС и сирийская армия район за районом вычищают Сирию от террористов, перед американскими "ястребами" и идеологами полного контроля над Ближним Востоком замаячила перспектива полной потери контроля над ситуацией. Радикальный способ вмешательства через ракетный удар был согласован практически сразу, а поводом для удара должно было послужить применение химического оружия. Вопиющая нестыковка, связанная с полным уничтожением правительством Асада химического оружия, архитекторов провокации не смущала. 7 апреля 2018 года "Белые каски" сообщили, что войска Асада потравили ни в чём не повинных гражданских в городе Дума, что недалеко от Дамаска, химическим оружием. Ещё через семь дней по военным объектам в Сирии ВМС США при поддержке союзников был нанесён ракетный удар. При этом НИКАКИХ доказательств применения химического оружия, тем более со стороны правительственных войск, предоставлено так и не было. В самом деле — джентльмены привыкли верить друг другу на слово.

Топорная работа никого из западных коллег не смутила, а доводы российских Минобороны и МИД, как водится, услышаны не были. После первого ракетного удара произошло много событий, в том числе и трагедия с российским самолётом Ил-20, в которой оказались виноваты израильские лётчики. Система противовоздушной обороны Сирии после этого была усилена российскими комплексами С-300, и, казалось, вопросы с потенциальным присутствием "инородных тел" в воздушном пространстве Сирии уже решились. Однако в конце октября 2018 года представители Минобороны России заявили, что "Белые каски" снова готовят провокацию с химическим оружием. На этот раз "статистов", готовых умирать на камеру за деньги, стали вербовать из числа местных жителей. Особое отвращение к методам работы "Белых касок" вызывает цинизм, с которым кураторы организации подошли к "новой химической атаке". Местных жителей вербуют в жертвы кровавого режима не за деньги, а в обмен на гуманитарную помощь, которую сирийцы, лишённые крыши над головой и средств к существованию из-за стремления американцев и других "дружелюбных соседей" любой ценой свалить Асада, в общем-то должны получать бесплатно. Аналогичной схемой "Белые каски" и "умеренные" боевики пользовались и ранее, когда вербовали "жертв армии Асада" на роль погибших от отравляющих веществ.

Теракт в обмен на еду

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в населённые пункты Азаз, Мареа и Чобанбей уже прибыли члены "Белых касок" с профессиональным видеооборудованием, а доставку отравляющих веществ, в частности хлора, осуществляют боевики Исламской партии Туркестана. Новый виток истории вокруг якобы применения правительственными войсками химического оружия уже не получится таким, как прежде. Информацию относительно "зверств сирийского режима" и реального положения дел научились различать даже там, где люди обычно принимают данные CNN и Fox News за чистую правду. Эксперты по Ближнему Востоку, в том числе и американские, отмечают, что "Белые каски" используются так же, как ранее "сирийская девочка" Бана Алабед, которая через "Твиттер" просила Асада "не убивать их среди ночи" и приветствовала ракетный удар ВМС США по войскам Асада.

Важно отметить, что американская схема применения "мягкой силы" через общественников и лжеактивистов уже потерпела неудачу. Ввиду того что прямая поддержка боевиков проливает свет на истинные замыслы Белого дома, США начинают стремительно терять контроль над сирийскими боевиками и над ситуацией в целом. Вторая провокация "Белых касок", которая с высокой долей вероятности может состояться в городе Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб, может стать последней в их истории. После этого неэффективный инструмент западной пропаганды, на который США по-прежнему тратят значительные средства, будут постепенно убирать с большой шахматной доски. Правда, в полной безопасности активисты "Белых касок" себя чувствовать уже никогда не будут. Не исключено, что после эвакуации в безопасные страны бывшие члены этой организации начнут внезапно умирать от сердечных приступов и гибнуть в ДТП по совершенно не связанным с тайной работой в Сирии причинам.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.