Учения удались. Норвежский фрегат Helge Ingstad полностью затонул

После буксировки фрегат несколько дней лежал около берега, однако спасти корабль не удалось.

Норвежский фрегат Helge Ingstad, экипаж которого допустил столкновение с танкером 8 ноября 2018 года, полностью затонул. Норвежская газета Аftenposten сообщает, что корпус корабля полностью находится под водой. О намерении поднимать корабль Минобороны Норвегии пока не сообщает.

Фрегат F313 Helge Ingstad, возвращавшийся с учений НАТО Trident Juncture, был протаранен 8 ноября в 4:03 утра по местному времени у западного побережья Норвегии в районе Хордаланн. Боевой корабль столкнулся с коммерческим супертанкером Sola TS, вышедшим из нефтяного терминала Стуре. Фрегат получил тяжёлые повреждения правого борта и был оставлен экипажем.

Норвежские СМИ отмечают, что корабль "сполз" с отмели, на которую был доставлен буксирами, и затонул. В данный момент единственной видимой частью Helge Ingstad является верхняя часть носовой мачты с антеннами радиолокационной станции.