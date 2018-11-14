Разработчики Су-57 рассказали об уникальном "зрении" истребителя

По словам разработчиков бортовых систем, машина научилась быстрее обнаруживать объекты противника в воздухе.

Генеральный директор НИИП им. В. В. Тихомирова Юрий Белый заявил, что активные фазированные решётки распределены у Су-57 по всему планеру, что позволяет использовать истребитель в том числе в роли разведчика и наводчика для беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает телеканал "Звезда", истребитель при этом может одновременно отслеживать до 30 аэродинамических целей.

По словам разработчиков, антенны комплекса обнаружения распределены у Су-57 по всему корпусу. Отмечается, что до настоящего времени на самолётах, производимых как в России, так и на предприятиях у зарубежных партнёров, устанавливался только один локатор в носовой части. Ранее специалисты, создавшие новейшие двигатели для истребителя, заявили о том, что новый двигатель для Су-57 значительно расширит возможности истребителя и превратит его в машину поколения 5+. Именно этому поколению двигатель соответствует по удельной тяге, удельному расходу и удельному весу.