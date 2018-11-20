США отговаривают Турцию от покупки комплексов С-400

В Пентагоне уверены, что Правительство Турции делает большую ошибку, принимая такое решение.

Минобороны США отговаривает Турцию от покупки комплексов ПВО С-400, сообщает телеканал CNBC. Вместо этого Турции хотят предложить комплексы противоракетной обороны THAAD и Patriot PAC-2. Особенность такого предложения заключается в стоимости американских систем защиты — батарея Patriot PAC-2 стоит $1 млрд, в то время как полный комплект THAAD стоит в шесть раз дороже С-400 — уже $3 млрд.

Ранее глава национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что установка российских зенитных ракетных систем С-400 начнётся в октябре 2019 года. По его словам, Анкара уже набирает военных, которые будут обслуживать комплексы. Министр также добавил, что в начале 2019 года турецких военных направят в Россию на обучение. Кроме того, Акар поясняет, что беспокойство США или НАТО насчёт покупки у России ЗРС неуместно. Подробно прочитать о том, почему страны Запада беспокоит массовая покупка российских комплексов ПВО, можно в нашем материале "Ключи от неба. Почему США и НАТО боятся комплексов С-400"