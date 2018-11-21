Коалиция США нанесла удар по Сирии боеприпасами с белым фосфором

По предварительной информации, среди местного населения есть как погибшие, так и раненые.

Самолёты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. При этом, по сообщениям агентства SANA, применялись запрещённые боеприпасы с белым фосфором.

Как отмечает агентство со ссылкой на местные источники, в результате бомбардировки есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Отметим, в течение нескольких недель самолёты коалиции во главе с США практически ежедневно наносят удары в данном районе, при этом зачастую жертвами налётов становятся мирные жители. Как ранее сообщал Лайф, в результате бомбардировки сирийского города Хаджин 10 ноября погибло по меньшей мере 26 человек. 11 ноября в результате авиаудара по этому же населённому пункту погибли ещё четыре мирных жителя. 12 ноября были нанесены удары по деревне Шаафа, в результате чего погибло 60 человек. Кроме того, 15 ноября самолёты коалиции разбомбили деревни Бу-Бадран и ас-Суса, погибло 17 мирных жителей.