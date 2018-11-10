В результате авиаудара коалиции США в Сирии погибло 26 человек

ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, пишет Al-Hadath со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Сообщается, что авиация целилась в форпост ИГИЛ*, однако снаряды попали в дома мирных граждан. Погибло по меньшей мере 26 человек.
Ранее коалиция неоднократно наносила удары по Хаджину. Как сообщал Лайф, 3 ноября в результате атаки погибло 15 человек, большинство — женщины и дети.
МИД Сирии также заявил, что во время авианалётов американцы использовали боеприпасы, содержащие запрещённый белый фосфор. Сирийские власти призвали ООН принять меры в отношении коалиции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда
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