Ледяной пирог. США хотят разделить Арктику по-новому

В новом докладе Счётной палаты США эксперты сообщили, что перед США открывается уникальная историческая возможность приступить к освоению колоссальных запасов полезных ископаемых в Арктике. Учитывая интерес к региону не только со стороны приполярных стран, но и других крупных потребителей углеводородов, таяние полярных льдов может дать старт самому настоящему переделу "арктического пирога".

Сколько денег в нашей Арктике?

Между тем, в приветствии участникам Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве" президент России Владимир Путин отметил, что для России Арктика играет стратегическую роль. Сегодня страна укрепляет своё присутствие в регионе, реализует научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению и претворяет в жизнь амбициозные инфраструктурные проекты.

К вопросу о том, чья на самом деле Арктика, подходили неоднократно даже государства, которые ни географически, ни исторически никакого отношения к северным широтам не имеют. В отношении Арктики действует соглашение почти столетней давности — договор от 1920 года, разделяющий арктические широты между СССР, Норвегией, Данией, США и Канадой на пять секторов, основанием для создания которых является северная граница каждого государства. Важно отметить и другое: всплеск интереса к Арктике был бы практически невозможен, не свались на голову человечества глобальное потепление.

Как только учёные стали фиксировать толщину арктического льда, сразу же начались разговоры о том, что сама природа-мать открывает людям ворота в настоящую сокровищницу. С экономической точки зрения Арктика — это не просто инструмент для "поддержки штанов" в условиях нестабильности на финансовых рынках, но и инструмент для решения серьёзных экономических и промышленных задач. Если учесть, что в освоении Арктики в пределах собственных границ участвуют всего пять государств, а запасы нефти и газа оцениваются в 15–20 процентов от общемировых, не трудно представить, что стоимость сырой нефти, нефтепродуктов и газа для каждого государства может составлять сотни миллиардов долларов.

При этом неприкрытую зависть к России со стороны стран Запада объяснить довольно легко — из пяти приарктических государств Россия обладает более чем половиной всех неразведанных запасов нефти и газа, а также способна быстро приступить к разведке и шельфовой добыче. Учитывая сложность добычи ресурсов в Арктике и перспективу исчерпания легко извлекаемой нефти как таковой уже через 10–20 лет, начинать освоение Арктики необходимо уже сейчас. Полноценную и безопасную добычу, а также транспортировку ресурсов из Арктики для переработки сначала нужно обеспечить. Для этого требуется не только создать специальный флот, но и обеспечить безопасность "арктической экономической зоны" от любого посягательства.

Почему Россия лидер?

Одной из причин, по которым Россия первой вышла на арктический лед с серьёзными планами, стала приверженность развитию полярных технологий. Россия до сих пор остаётся единственной страной с развитым мощным ледокольным флотом, который не только активно совершенствуется, но и радикально обновляется. Главными по Арктике назначены ледоколы нового типа, создаваемые в рамках проекта "Лидер". Новейшие корабли ледового класса получат не только сверхпрочный корпус, но и мощнейшие водо-водяные атомные реакторы РИТМ-400 — самые совершенные судовые энергетические установки в мире. Исключительные мореходные качества кораблей позволяют не только круглый год снабжать научные экспедиции и "вахтовиков" на нефтяных и газовых платформах во льдах, но и позволят пополнить российский бюджет и другим способом.

Помимо прочего, ледоколы "Лидер" проектируются и строятся для осуществления круглогодичной навигации любых судов — от танкеров до сухогрузов, что в перспективе позволит зарабатывать на добыче полезных ископаемых дважды. Фактически для России складывается уникальная ситуация, при которой пополнить бюджет как в твёрдой зарубежной, так и в национальной валюте можно не только за счёт продажи углеводородов, но и за счёт взимания платы за сопровождение кораблей в условиях сложной ледовой обстановки. Кроме уникальных "гражданских" кораблей только у России есть и абсолютно уникальные решения — например, единственная в мире плавучая АЭС, построенная на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Уже известно, что комплексные испытания и окончание монтажа уникального плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" запланированы на март 2019 года, после чего "мобильная" АЭС отправится из Мурманска на Чукотку, где будет использоваться по прямому назначению в условиях низких и сверхнизких температур.

Защитные функции

Понимая навыки и умения западных партнёров, способных делить экономические зоны исключительно в угоду собственным интересам, руководство России почти сразу озаботилось развёртыванием в Арктике мощной ударной группировки, способной решать задачи любой сложности. После создания "Арктического трилистника" на Земле Франца-Иосифа стало понятно, что кроме задач обеспечения перехвата воздушных целей необходимо решать и другие задачи. Для борьбы с любыми "входящими" прямо с моря был заложен уникальный корабль — боевой ледокол проекта 23550.

Слово "боевой" к кораблю ледового класса применяется не просто так — корабль получит 100-миллиметровую универсальную артиллерийскую установку А-190, а для решения более сложных задач на максимальной дальности ледокол получит универсальные пусковые контейнеры с ракетами комплекса "Калибр" и вертолёты Ка-27. Разобраться с неприятелем российские военные смогут и по-другому — осенью 2018 года в Арктике были проведены уникальные учения, в ходе которых впервые было отработано уничтожение ледокола вероятного противника. Для обеспечения круглосуточного боевого дежурства на Новосибирские острова в Арктике перебросили "убийцу кораблей" — комплекс "Бастион" с крылатыми ракетами "Оникс".

Борьба без силы

Уменьшение толщины льда и снижение опасности от нахождения во льдах впервые за несколько десятков лет позволило "зайти" в Арктику и главным скандалистам любой энергетической гонки — американским военным кораблям. Правда, лёгкая "прогулка" авианосца "Гарри Трумэн" вдоль побережья Норвегии в сопровождении боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы не была простым развлечением — США всерьёз приступили к изучению возможностей наращивания военного присутствия в Арктике. Об этом же свидетельствует и свежий доклад Счётной палаты США, согласно которому формируются условия, облегчающие освоение Арктики с "американской" стороны.

Однако потребовать у Пентагона или Белого дома ледоколы — не значит получить их. Всего, согласно заявлениям адмирала Цукунфта, в США должны построить не менее шести ледоколов, тип и конструкция которых пока не уточняются. Отсутствие официальной информации позволяет сделать вывод, что, скорее всего, речь может идти о кораблях с дизельной энергетической установкой — постройка таких кораблей значительно проще и дешевле, да и опыта в создании атомных ледовых кораблей (даже таких, как построенные ещё в СССР "Ямал" и создаваемый уже в России ЛК-60) в США нет. При этом о полноценном военном присутствии речь идёт пока только на селекторных совещаниях с представителями Военно-промышленного комплекса — "распечатать" запасы нефти и газа в Арктике США могут, но развернуть аналогичные российским военные объекты еще не в состоянии.

Правда, американские военные и экономисты имеют серьёзные расхождения во взглядах на освоение Арктики. Счетная палата считает, что у Военно-морских сил США нет особых требований к упрочнению существующих судов или созданию новых кораблей ледового класса, что в результате сэкономит США миллиарды долларов, которые ранее планировали выделить на строительство ледокольного флота. Военные, напротив, уверены, что без подготовленных ледовых кораблей в арктических широтах делать нечего. Последней позиции придерживается и командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт, который считает, что новые корабли ледового класса необходимо оснастить и ракетным вооружением.

Плата за жару

При этом о каком-либо изменении границ и перераспределении ресурсов, даже с военной точки зрения, речи не идёт — ВМС США, равно как и Армия, а также Корпус морской пехоты, не приспособлены для постоянного размещения в арктических широтах и опыта длительного пребывания в условиях вечной мерзлоты не имеют в принципе. Опыт всех родов войск из состава Вооружённых сил США, полученный на Ближнем Востоке, по понятным причинам в случае с Арктикой использовать нельзя. Об отставании и неспособности США преследовать собственные интересы в Арктике неоднократно заявлял и бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон, которого почти сразу после скандального заявления "попросили" уйти в отставку.

Арктика становится для США настоящей головной болью ещё и потому, что на экономические и военные успехи России в регионе, отсутствие собственного атомного ледокольного флота (и кораблей ледового класса в принципе) накладывается и другой фактор — интерес к Заполярью со стороны Китая, который называют не иначе как "вторым стратегическим" противником. Кроме того, что Северный морской путь не только в несколько раз сокращает время на доставку китайских товаров в Европу и снижает их стоимость, КНР может стать крупнейшим потребителем российской арктической сырой нефти и природного газа.

Сознавая эти обстоятельства, США могут перейти не только к стратегии запугивания КНР и России экономическими санкциями, но и приступить к разработке вооружений исключительно для использования в условиях сверхнизких температур. Произойдёт это нескоро — по самым скромным подсчётам, Россия опередила США в Арктике как по технологиям, так и по военному присутствию на 7–10 лет. К тому моменту, когда Америка соберётся с силой, в зону экономических интересов в качестве партнёра может войти и Китай, а одолеть сразу двух серьёзных соперников США уже не в состоянии.