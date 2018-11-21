Истребитель Су-57 получит гиперзвуковое оружие

Генеральный директор АО "Корпорация Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что Су-57 со временем получит и гиперзвуковые средства поражения, сообщает телеканал "Звезда". Ранее Лайф писал, что помимо современного радиоэлектронного оборудования Су-57 получил сверхдальнюю ракету для поражения воздушных целей.
Ранее создатели истребителя показали испытания Су-57 на малозаметность. Позднее стало известно, что технологический задел позволяет превратить Су-57 в полностью беспилотный летательный аппарат. Также Минобороны России раскрыло подробности боевого применения Су-57 в Сирийской Арабской Республике.
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