Истребитель Су-57 получит гиперзвуковое оружие

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Истребитель Су-57 получит гиперзвуковое оружие

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Фото: © РИА Новости/Владимир Сергеев

Перспективные средства поражения целей вероятного противника появятся в следующем десятилетии.

Генеральный директор АО "Корпорация Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что Су-57 со временем получит и гиперзвуковые средства поражения, сообщает телеканал "Звезда". Ранее Лайф писал, что помимо современного радиоэлектронного оборудования Су-57 получил сверхдальнюю ракету для поражения воздушных целей.

Ранее создатели истребителя показали испытания Су-57 на малозаметность. Позднее стало известно, что технологический задел позволяет превратить Су-57 в полностью беспилотный летательный аппарат. Также Минобороны России раскрыло подробности боевого применения Су-57 в Сирийской Арабской Республике.

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