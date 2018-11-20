Раскрыты подробности боевого применения Су-57 в Сирии

Подробности выполнения полётов и боевой работы истребителя в Сирии раскрыл лётчик-испытатель Сергей Богдан.

Заслуженный лётчик-испытатель России Сергей Богдан заявил, что главной задачей, ради которой Су-57 перебрасывались в Сирию, стала боевая работа в реальных условиях. Как сообщает телеканал "Звезда", лётчики успешно "показали самолёт в деле" и по новой схеме применили новейшие виды оружия. Ранее сообщалось, что в ходе испытаний в зоне боевых действий Су-57 впервые применил крылатую ракету Х-59МК2, дальность пуска которой составляет не менее 300 километров.

Ранее Лайф писал, что Минобороны России опубликовало кадры полётов Су-57 в Сирии. Кроме того, разработчики истребителя рассказали о превосходстве Су-57 над зарубежными истребителями и раскрыли подробности работы уникального радиоэлектронного оборудования. Также в октябре 2018 года председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что потенциал для модернизации Су-57 огромен и разработчики могут превратить пилотируемый истребитель в полностью беспилотную машину.