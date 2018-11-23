Украинская армия провела учения на побережье Азовского моря

Военнослужащие ВСУ отрабатывали тактику обороны морского побережья и борьбы с десантом условного противника.

Украинские военные провели очередное учение по обороне побережья Азовского моря. Как сообщили представители Вооружённых сил Украины, их военнослужащие осуществили условный обстрел кораблей противника. По сценарию манёвров условный противник пытался высадить на берегу десант.

— Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" объединённых сил во время напряжённых учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье, — говорится в сообщении пресс-центра объединённых сил Украины в Facebook.

Украинские военные уточнили, что в ходе учений инженеры произвели минирование десантно-опасных участков берега, а также морских подходов к ним. После чего украинские артиллеристы условно произвели обстрел десантных кораблей противника из РСЗО "Ураган".

Отметим, как сообщал Лайф, это далеко не первая попытка украинских властей усилить своё присутствие в регионе и повысить боеготовность находящихся там войск. Ранее в Киеве заявляли о намерении создать военно-морскую базу на Азовском море. Для этих целей они собираются нарастить сухопутную группировку войск в прибрежной зоне и уже перегнали два корабля. Однако плачевное состояние этих кораблей стало поводом для многочисленных шуток в Сети. Кроме того, позднее вышел материал в американских СМИ о возможном конфликте в Азовском море. По мнению экспертов, украинский флот потерпит поражение за считаные минуты.