Американцы показали облик подлодки с ядерным беспилотником "Посейдон"

Военные эксперты из США уверены, что каждая подлодка будет нести несколько аппаратов этого типа.

Американский журнал Covert Shores опубликовал изображение с возможной схемой размещения аппаратов специального назначения на подводной лодке К-329 "Белгород". Отмечается, что подлодка специального назначения "Белгород" станет одним из основных кораблей, охраняющих морские границы России. Американские эксперты считают, что она будет выполнять сугубо разведывательные миссии.

Однако для мероприятий ударно-наступательного характера у К-329 имеется всё необходимое — эксперты из США считают, что кроме глубоководного аппарата АС-12 "Лошарик" на борту "Белгорода" могут размещаться не менее трёх ударных глубоководных аппаратов "Посейдон" с боевой частью в 2 мегатонны. При этом точное количество глубоководных аппаратов на борту К-329 неизвестно — на американской схеме три аппарата размещены в специальной "кассете" по правому борту. Кроме того, американские эксперты указали на место размещения глубоководных аппаратов "Клавесин 2Р-ПМ"

Американские эксперты отмечают, что подводная лодка, реконструкция которой продолжалась с 2012 года, может быть закончена в конце 2018-го или середине 2019 года. Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России впервые официально подтвердило факт формирования экипажа для К-329 "Белгород". Подлодка специального назначения — самая большая по длине АПЛ в мире. Полная длина от кормы до носовой части составляет 184 метра. Один из самых секретных кораблей в составе ВМФ России создавали на базе многоцелевой подлодки 949А "Антей".