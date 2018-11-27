Американцы показали облик подлодки с ядерным беспилотником "Посейдон"

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Американцы показали облик подлодки с ядерным беспилотником "Посейдон"

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Фото: © hisutton.com

Военные эксперты из США уверены, что каждая подлодка будет нести несколько аппаратов этого типа.

Американский журнал Covert Shores опубликовал изображение с возможной схемой размещения аппаратов специального назначения на подводной лодке К-329 "Белгород". Отмечается, что подлодка специального назначения "Белгород" станет одним из основных кораблей, охраняющих морские границы России. Американские эксперты считают, что она будет выполнять сугубо разведывательные миссии.

<p>Фото: © <a href="http://www.hisutton.com/Spy%20Subs%20-Project%2009852%20Belgorod.html" target="_blank">hisutton.com</a></p>

Однако для мероприятий ударно-наступательного характера у К-329 имеется всё необходимое — эксперты из США считают, что кроме глубоководного аппарата АС-12 "Лошарик" на борту "Белгорода" могут размещаться не менее трёх ударных глубоководных аппаратов "Посейдон" с боевой частью в 2 мегатонны. При этом точное количество глубоководных аппаратов на борту К-329 неизвестно — на американской схеме три аппарата размещены в специальной "кассете" по правому борту. Кроме того, американские эксперты указали на место размещения глубоководных аппаратов "Клавесин 2Р-ПМ"

Американские эксперты отмечают, что подводная лодка, реконструкция которой продолжалась с 2012 года, может быть закончена в конце 2018-го или середине 2019 года. Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России впервые официально подтвердило факт формирования экипажа для К-329 "Белгород". Подлодка специального назначения — самая большая по длине АПЛ в мире. Полная длина от кормы до носовой части составляет 184 метра. Один из самых секретных кораблей в составе ВМФ России создавали на базе многоцелевой подлодки 949А "Антей".

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