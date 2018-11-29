Четвёртый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

Теперь воздушное пространство над полуостровом охраняют два полковых комплекта ЗРС.

Глава отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулёв сообщил о том, что четвёртый дивизион С-400, переброшенный в Крым, заступил на боевое дежурство. Как сообщает РИА "Новости", боевые расчёты ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство в Джанкое.

Ещё три дивизиона ЗРС С-400 размещены под Феодосией, Севастополем и Евпаторией. Подробнее о характеристиках комплекса, его назначении и другом современном оружии, которым Россия усиливает приграничные районы страны, можно прочитать в нашем материале "Морская крепость. Зачем Россия продолжает усиливать Крым современным оружием" и "Ключи от неба. Почему США и НАТО боятся комплексов С-400".