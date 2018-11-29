В Крыму появится "противоядерная" РЛС "Воронеж-М"

Новая радиолокационная станция "прикроет" Россию от ядерного нападения с южного направления.

Строительство новой радиолокационной станции (РЛС) "Воронеж-М", входящей в состав системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), планируется начать в районе Севастополя в 2019 году, сообщает "Интерфакс". Отмечается, что место развёртывания новой станции уже определено: как ожидается, её начнут строить на месте размещения старой РЛС "Днепр" под Севастополем.

Сообщается, что новый радар существенно превзойдёт по своим боевым возможностям станцию "Днепр", которая покрывала в том числе регион Ближнего Востока и могла "видеть" пуски баллистических ракет различного базирования на дальности до трёх с половиной тысяч километров. Станция предназначена для работы в метровом диапазоне волн и позволяет обнаруживать даже малоразмерные скоростные цели на расстоянии 6 тыс. километров по дальности и до 4 тыс. километров по высоте, что позволяет отслеживать маневрирование любых объектов в ближнем космосе.

В 2012 году разработчик российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергей Боев заявил, что только Россия владеет технологиями создания быстровозводимых радиолокационных станций для отслеживания стартов ракет. Модульность конструкции и мультирежимность позволяет "сканировать" воздушное и космическое пространство, а стоимость строительства станций значительно ниже, чем у РЛС предыдущего типа, таких как "Дон" и "Дарьял".

В 2017 году в рамках итоговой коллегии с участием президента России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу заявил, что впервые за всю историю России вокруг страны создано сплошное радиолокационное поле. Всего после окончания строительства на боевом дежурстве по "периметру" государственных границ должно работать не менее 10–11 станций различных модификаций. В отличие от комплексов обнаружения предыдущего поколения, РЛС "Воронеж" обладают пониженным энергопотреблением и минимальным количеством дежурного личного состава. Срок монтажа каждой РЛС составляет от 1,5 до 2 лет. Автоматика станции позволяет использовать ее в едином звене управления с комплексами ПВО/ПРО С-400.

Ранее Лайф сообщал, что войска ПВО Южного Военного Округа развернули в Крыму четвертый дивизион С-400, и в данный момент воздушное пространство над полуостровом охраняют два полка ЗРС. Подробнее прочитать о работе С-400 и новейших систем вооружения, развернутых в Крыму, можно в наших материалах "Морская крепость. Зачем Россия продолжает усиливать Крым современным оружием" и "Ключи от неба. Почему США и НАТО боятся комплексов С-400".