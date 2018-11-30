Тупиковый путь самурая. Зачем Япония готовится к большой войне

Закупка Японией 140 американских истребителей, строительство авианосца и высокие темпы переоснащения Вооружённых сил заставляют сделать неприятный вывод: страна готовится к большой войне. Главный вопрос состоит в том, кого японцы записали в противники.

Точка давления

Роль Японии как форпоста США в Азии за 60 с лишним лет заметно изменилась. Из простой перевалочной базы, с которой ВМС и ВВС США возили грузы для войны во Вьетнаме, азиатская страна, едва не стёртая самими американцами в середине 40-х с лица земли атомной бомбардировкой, может превратиться в настоящий триггер третьей мировой. Сами японцы к этому могут быть непричастны — дело в том, какие претензии к соседям могут быть у их американского начальства. Для Соединённых Штатов Япония такой же "живой щит", как и Европа. Разница состоит лишь в том, что вероятный противник имеет другую национальность.

Японская общественность и профильные аналитические СМИ, равно как и руководство страны, хорошо понимают, что государство используют "втёмную". Американские базы с морскими пехотинцами и авианосцем в этом случае, как ни странно, играют не главную роль. Не секрет, что "поднимающий голову" Китай, военная мощь которого растёт пропорционально экономике, сильно беспокоит Америку. Однако развязывать войну с Китаем США, конечно же, не решатся. Подтолкнуть к этому дело Японию — или по крайней мере сделать вид, что подтолкнуть — схема, достойная мошенника мирового масштаба. Активную милитаризацию Страны восходящего солнца отметили в МИД России, намекнув, что государство в конечном счёте может стать лишь сегментом глобальной системы противоракетной обороны США.

Имперский марш

Сделать однозначный вывод о том, кто в действительности форсирует активное насыщение Японии современным оружием, нельзя. Здесь налицо и прямые интересы США, да и сами японцы, вероятно, совершенно не прочь иметь современный военно-морской флот и в целом развитые ВС. Другой вопрос — против кого вся эта военная машина будет направлена. Главную угрозу влиянию США в регионе, безусловно, представляет Китай. Военно-морской флот, строительство которого идёт совершенно безумными темпами, лет через 10 количественно превзойдёт американский. При этом США опасаются не столько "дракона, расправляющего крылья", сколько влияния КНР на ближайших соседей. Если отбросить конспирологию о скором захвате Тайваня китайским десантом, стоит вспомнить, что серьёзный конфликт может разгореться из-за крошечного куска территории — островов Сенкаку.

К такому конфликту и КНР, и Япония подходят во всеоружии — китайские военные корабли давно и практически круглосуточно дежурят в Южно-Китайском море, дальняя авиация постоянно мониторит воздушное пространство. Родина аниме и босодзоку от вероятного противника не отстаёт — японцы активно готовятся отбиваться от любого нападения. На территории страны строятся объекты американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore с РЛС и ракетами-перехватчиками, а японские ВМС активно строят и осваивают не только эсминцы с ракетным оружием, но и стремятся к созданию манёвренных авианосных ударных групп — упрощённого аналога американских АУГ. Масла в огонь в октябре 2018 года подлила газета Mainichi Shimbun, источники которой сообщили журналистам, что для грядущего боестолкновения с КНР Силы самообороны Японии готовят гиперзвуковое оружие.

Опасность для всех

Через активную милитаризацию Японии идёт решение наиболее проблемных для Соединённых Штатов стратегических вопросов. Кроме КНР существует и другая, ещё более смертоносная угроза, способная положить конец существованию США на карте мира. Помимо репатриации Южного Сахалина и Курильских островов, над которой Правительство Японии так активно работает весь послевоенный период, у территориальных претензий есть и сугубо практическая, военная ценность. Всю суть этого вопроса изредка можно увидеть у причальной стенки базы российского ВМФ в Вилючинске. Именно там находятся носители стратегического ядерного оружия — ракетные подводные крейсеры пр. 955 "Борей", компанию которым в 2019–2020 годах составят модернизированные корабли проекта 955А.

Рассуждать в этих условиях о мирном решении вопроса и надеяться на честность партнёров военное и политическое руководство России не спешит. В 2014 году на Курильских островах Кунашир и Итуруп, расположенных в непосредственной близости от Японии, в рамках усиления систем защиты была размещена 72-я береговая ракетная бригада Тихоокеанского флота России, на вооружении которой состоят ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Несмотря на постоянные демарши японцев, потерявших права на эти территории после поражения во Второй мировой, эта территория продолжает оставаться в составе Российской Федерации. Справедливости ради стоит отметить, что соблюдение ряда военных и экономических условий при ВЕРОЯТНОМ подписании мирного договора и передаче островов Стране восходящего солнца Правительство Японии даже не пытается обсуждать. При этом Силы самообороны страны совершенствуют наступательные вооружения, активно строят флот, да и американские войска, размещённые на нескольких японских островах, не торопятся никуда уходить.

Нужно заметить, что японский милитаризм "прокачивается" на крайне необоснованных условиях. Стремление японцев нарастить собственную территорию без юридических гарантий неприсутствия в регионе третьих стран вызывает гораздо больше вопросов, чем ответов. Однако и в этом случае прослеживается прямой интерес американцев — если острова Итуруп и Кунашир когда-нибудь будут переданы японской стороне, премьер-министр страны должен будет сначала вывести из страны американские ВМС, в состав которых, кроме прочего, входят и противолодочные корабли, функционал которых позволяет "закрыть" ту часть океана, откуда российские подводные лодки с баллистическими ракетами выходят на боевое дежурство. Кроме того, правительству Японии всё-таки стоит пытаться вести внешнюю политику самостоятельно — печальный опыт союзников США показывает, что "американские советы" рано или поздно приводят к войне. Учитывая территориальные особенности островного государства, можно заключить, что крупной войны, которую США могут развязать с помощью своего основного азиатского союзника, Япония уже не переживёт.