Минобороны озвучило правила прохода через Севморпуть для иностранных кораблей

Представитель Минобороны России отметил, что для использования Северного морского пути будет применён уведомительный механизм.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что иностранные военные корабли с 2019 года смогут ходить по Северному морскому пути, только уведомив власти Российской Федерации. Как сообщает РИА "Новости", вся работа в этом направлении будет завершена к началу навигации 2019 года.

Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, включая азиатские страны. Законодательством Российской Федерации СМП определён как исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике. Для охраны и обеспечения безопасности прохода гражданских кораблей в этом районе создана войсковая группировка ВС РФ в Арктике. Подробнее о том, какие задачи выполняют российские военные в Заполярье и кто кроме России может претендовать на Арктику, читайте в нашем материале "Ледяной пирог. США хотят разделить Арктику по-новому".