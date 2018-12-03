Космический зонтик. В России появилась новая РЛС для отражения ядерного удара

Новый комплекс будет включен в состав Системы предупреждения о ракетном нападении.

Минобороны России опубликовало первое официальное сообщение о скором вводе в строй уникальной загоризонтной РЛС "Контейнер". Как отмечает телеканал "Звезда", в зону ответственности РЛС входят Западная Европа и страны Азии.

Сообщается, что антенные решётки принимают сигналы, отражённые от ионосферы. Мощность комплекса позволяет отслеживать любые аэродинамические объекты на значительном удалении, включая самолёты, вертолёты, крылатые и даже гиперзвуковые ракеты. Одновременно станция способна сопровождать до пяти тысяч потенциальных целей.

Ранее Лайф писал, что комплекс дальнего обнаружения целей появится и в Крыму. На месте вышедшей из строя станции построят РЛС "Воронеж-М", способную обнаруживать и брать на сопровождение цели на дальности в 4 тыс. километров. Подробнее прочитать о том, как работает Система предупреждения о ракетном нападении, можно в нашем материале "Только пыль останется. Как Россия ответит на ядерный удар"