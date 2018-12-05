Конфликт средней дальности. Почему США хотят выйти из ДРСМД, но обвиняют Россию?

Угроза Госдепа приостановить исполнение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) по всему миру воспринимается неоднозначно. По сути, такой договор значительно ограничивает наращивание боевого потенциала Вооружённых сил США и мешает "политике силы", которую Америка практикует с момента становления государственности. Лайф разбирался, зачем США "сваливают" ответственность на Россию и к чему приведёт разрыв ДРСМД.

Истерика и топот ногами

На протяжении долгих лет Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США практически не беспокоил. Пока Россия восставала из пепла после непростых девяностых и нулевых, а Вооружённые силы собирались новым руководителем страны буквально по кусочкам, речи об угрозе американским интересам практически не шло. Однако в 2015 году, когда Каспийская флотилия ВМФ России "отстрелялась" ракетами "Калибр" морского базирования (потому они и не попадают под действие ДРСМД, как и американские "Томагавки") по позициям боевиков через территорию Ирана, Ирака и Сирии, американские военные смекнули, что век крылатой дипломатии может подойти к концу значительно быстрее, чем ожидалось.

Несмотря на то что крылатые ракеты комплексов "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ" способны поражать противника на удалении в несколько тысяч километров, их разработка, испытания и производство под ограничения РСМД не подпадают. Испытания и принятие на вооружение аналогичной системы под шифром "Рельеф", о которой Лайф делал специальный материал, были завершены после подписания соответствующих документов, и в дальнейшем никаких практических работ по комплексам с дальностью действия в несколько тысяч километров не велось. Нервный топот и вопли Госдепа связаны с ракетой 9М729, разработка которой велась ОКБ "Новатор". Американская сторона утверждает, что эта ракета создаётся в нарушение Договора о РСМД, однако российские представители на эту истерику уже ответили. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что факт существования 9M729 никогда не отрицали, а сама ракета никогда не испытывалась на дальность, запрещённую Договором о РСМД. Комментируя истерику в США, Рябков пояснил, что Москва, в свою очередь, внимательно следит за разработкой в США ракеты, которая по своим характеристикам должна быть запрещена ДРСМД.

Подготовка к войне

Не исключено, что истерика вокруг российской ракеты, которая ЯКОБЫ нарушает нормы и предписания ДРСМД, поднимается исключительно для создания информационного шума, на фоне которого США могут спокойно доработать собственную ракету и затем, "эффектно хлопнув дверью", выйдут из Договора, подписанного много лет назад. Замглавы МИД России Сергей Рябков также высказался на эту тему.

Пока речь идёт именно о научно-исследовательских работах, которые, строго говоря, Договором не запрещены. Другое дело, что всё это сопровождается риторикой, в известном смысле барабанным боем, который вызывает тревогу у всех, кто привержен Договору Сергей Рябков

При этом выход из ДРСМД станет для Соединённых Штатов скорее проблемой, чем решением. На вероятный выход США из Договора уже отреагировали начальник Генерального штаба ВС РФ и Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. В рамках брифинга для иностранных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что перевооружение РВСН на ракетные комплексы "Ярс", серийное производство комплексов "Авангард" и повышение боевых возможностей наземных стратегических ядерных сил проводится в условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны. Позднее Владимир Путин заявил, что, если США начнут создавать такое оружие, Россия тоже будет это делать.

Континентальный фарс

Договор о РСМД значительно ограничивает боевой потенциал двух стран, однако только в США в данный момент заняты развёртыванием глобальной системы противоракетной обороны. При этом выход США из РСМД и активные работы над крылатыми и баллистическими ракетами средней дальности, как ни странно, значительно увеличат возможности ПРО как против России, так и против Китая. Географические особенности Азиатского-Тихоокеанского региона таковы, что размещение ракет с дальностью пуска в 2–3 тыс. километров в Сеуле, где уже находятся комплексы ПРО THAAD, даёт возможность наносить удары по густонаселённым и промышленным районам Китая, лететь до которых по воздуху меньше 1 тыс. километров.

Похоже, возможных последствий выхода из ДРСМД ни госсекретарь США Майк Помпео, ни министры обороны НАТО, ни президент Дональд Трамп в полной мере не осознают. Единственными бенефициарами такого шага станут военно-промышленные концерны в США, которые резко и абсолютно с благими намерениями подключатся к "решению вопроса" безопасности Америки. Строго говоря, Госдеп США может готовить провокацию с выходом из ДРСМД и по другой причине. В уникальном договоре может появиться третий участник — Китай. Однако, если этого не произойдёт, Пентагон получит возможность нарастить геополитическое давление. Подтвердить или опровергнуть эти догадки Госдеп сможет через 60 дней. После истечения ультиматума, к которому Вашингтон прибегнул исключительно для создания образа "вынужденного нарушителя", станет понятно, чего на самом деле хотят американские "ястребы" — войны или экономического превосходства.

Слова и действия руководства США разнятся. Обвинения в адрес России и явные попытки покинуть невыгодный для себя ДРСМД происходят на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что гонку вооружений пора прекращать.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2018 г.

Комментируя соперничество с Россией и Китаем, президент США отметил, что $716 млрд, выделенные американским военным на 2019 год, — это "сумасшествие", которое по-хорошему нужно остановить. Правда, когда именно в США будут готовы сесть за стол переговоров, Трамп не сообщил.