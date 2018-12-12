Минобороны опубликовало видео испытаний новейших МиГ-35

В настоящий момент истребители тестируют специалисты Государственного лётно-испытательного центра Минобороны России и корпорации "МиГ".

Министерство обороны России представило видео полётов новейших российских многофункциональных истребителей МиГ-35. На кадрах ролика также детально показаны сами боевые машины, приведены их тактико-технические характеристики и применяемое вооружение.

Отметим, МиГ-35 — перспективный многофункциональный лёгкий истребитель поколения 4++, характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Истребитель МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов высокоточным оружием по наземным и надводным объектам противника из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника. В частности, самолёт способен обнаруживать и сопровождать до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 километров и одновременно наносить удар по шести воздушным и четырём наземным целям.

В настоящее время продолжаются испытания истребителей. Как сообщал Лайф, по планам разработчиков тестирование завершится уже в 2019 году.