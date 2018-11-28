Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году

Проверка всех боевых систем многофункционального самолёта поколения 4++ завершатся в начале 2019 года.

Генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что с производственной точки зрения компания опережает график и все необходимые испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году, сообщает ТАСС.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России приняло решение купить первые истребители пятого поколения Су-57 и МиГ-35. Соответствующее соглашение подписано с компанией "Сухой" и корпорацией "МиГ". Две машины производства "Сухого" появятся в строевых частях до 2020 года. Ещё шесть машин МиГ-35 будут переданы военным не позднее 2023 года.

МиГ-35 — перспективный многофункциональный лёгкий истребитель поколения 4++, характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Истребитель МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов высокоточным оружием по наземным и надводным объектам противника из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.