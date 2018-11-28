Россия до конца года усилит Крым новым дивизионом С-400

Читайте также

Россия до конца года усилит Крым новым дивизионом С-400

205

Фото: © РИА "Новости" / Сергей Мальгавко

По словам начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева, в рамках перевооружения новый комплекс заменит предыдущий ЗРК.

Ещё один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца текущего года. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По его словам, в рамках перевооружения новый комплекс заменит предыдущий ЗРК. В пункт постоянной дислокации на полуостров его доставят после испытаний на полигоне, где "Триумф" успешно прошёл стыковочные стрельбы.

В частности, боевые расчёты поразили мишени, которые имитировали низколетящие, скоростные и баллистические цели.

С-400 — новейшая зенитная ракетная система большой дальности, которая предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. ЗРК также могут применяться против наземных объектов.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×