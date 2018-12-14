В ДНР сообщили о полной боеготовности в связи с угрозой наступления ВСУ

По словам представителя Минобороны ДНР, все части полностью доукомплектованы, обеспечены техникой и боеприпасами.

Все воинские подразделения Донецкой Народной Республики приведены в состояние полной боевой готовности и полностью укомплектованы в связи с угрозой возможного наступления украинской армии. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Все воинские части приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами, — сказал Басурин.

Также были проведены мероприятия по укреплению позиций, проведена подготовка артиллерийских подразделений для быстрого развёртывания, добавил Басурин. Отдельное внимание было уделено противовоздушной защите критически важных объектов в ДНР.

— Проведён комплекс мероприятий по рассредоточению запаса материальных средств, а также созданию схронов вооружения и боеприпасов на всей территории республики для ведения тотального сопротивления, — подытожил заместитель начальника народной милиции ДНР.

Как сообщал Лайф, 13 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что, по данным ведомства, Киев сконцентрировал значительную войсковую группировку в Донбассе и может начать наступление на юге ДНР в ближайшие дни. Об этом же ранее сообщали и власти народной республики Донбасса. Притом, по данным разведки ДНР, этому наступлению будет предшествовать теракт в Мариуполе, который организует СБУ и возложит ответственность на ополченцев.