Американцев впечатлил российский самолёт Ил-112

Военные эксперты из США отмечают, что Россия "взялась за модернизацию основ" собственной армии.

Американский военный эксперт Марк Епископос отметил, что российский Ил-112В — один из самых необходимых для армии транспортных самолётов. Как отмечает журнал The National Interest, новый самолёт лучший способ заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26 в авиапарке военно-транспортной авиации.

Отдельного упоминания в аналитической статье американских экспертов был удостоен ТВ7-117 — газотурбинный двигатель, разработанный российской компанией "Климов" для Ил-112. Американские эксперты отмечают, что Ил-112 может штатно оснащаться комплексом бортовой обороны "Президент-С", применение которого практически полностью исключит риск поражения борта управляемым вооружением.

Ранее Лайф писал, что Ил-112В перевезли из цеха окончательной сборки на лётно-испытательную станцию Воронежского авиационного завода. "Воздушный грузовик XXI века" при необходимости может производиться в нескольких модификациях, включая лёгкий региональный пассажирский самолёт. Первая установочная партия для военно-транспортной авиации ВКС может составить 35–37 самолётов. Дальность полёта Ил-112В в "среднем" режиме загрузки составляет 2400–2500 километров.