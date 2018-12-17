В ДНР сообщили об опасности наступления украинской армии в Донбассе

По данным разведки Донецкой Народной Республики, ВСУ могут атаковать 24−25 декабря.

Несмотря на ранее опубликованные данные о возможном наступлении украинской армии в Донбассе, ВСУ не отказались от своих планов и лишь перенесли даты вероятного наступления на конец декабря. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника Управления народной милиции Эдуард Басурин.

— Не исключено, что 24−25 декабря Вооружённые силы Украины предпримут попытку наступления, — уточнил представитель военного ведомства ДНР.

Также Эдуард Басурин отметил, что разведка ДНР фиксирует усиление разведывательных мероприятий украинскими военными в Донбассе. Кроме того, группировка ВСУ на Горловском направлении была значительно усилена.

— В этот район дополнительно переброшены два реактивных дивизиона большой мощности "Ураган" 15-го артполка и 27-й артиллерийской бригады, дивизион 300-мм РСЗО "Смерч" 40-й артбригады, — сказал замкомандующего корпуса Эдуард Басурин.

Как сообщал Лайф, 13 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что, по данным ведомства, Киев сконцентрировал значительную войсковую группировку в Донбассе и может начать наступление на юге ДНР в ближайшие дни. Об этом же ранее сообщали и власти Донецкой Народной Республики. Притом, по данным разведки ДНР, этому наступлению будет предшествовать теракт в Мариуполе, который организует СБУ и возложит ответственность на ополченцев.