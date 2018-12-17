ЛНР: Украинские военные перебросили "Грады" к линии соприкосновения

Народная милиция Луганской Народной Республики фиксирует переброску украинскими военными реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" в район линии соприкосновения. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
— В район населённого пункта Счастье (около 24 км от Луганска. — Прим. ред.) минувшей ночью прибыли три единицы РСЗО БМ-21 "Град" 59-й отдельной механизированной бригады ВС Украины, — рассказал официальный представитель военного ведомства ЛНР.
Яков Осадчий добавил, что это далеко не единичный случай за последнее время, когда украинская армия наращивает военное присутствие, в том числе с использованием запрещённых минскими соглашениями вооружений.
— На железнодорожную станцию Рубежное отмечено прибытие эшелона с военной техникой: тридцатью единицами БМП, двадцатью единицами автомобильной техники, пятнадцатью единицами бронетанковой техники, — отметил Осадчий.
Отметим, как сообщал Лайф, 13 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что, по данным ведомства, Киев сконцентрировал значительную войсковую группировку в Донбассе и может начать наступление на юге ДНР в ближайшие дни. Эту же информацию публиковали и власти Донецкой Народной Республики. Позднее в ДНР сообщили о корректировке планов Киева относительно возможного наступления. По новым данным, атака может произойти в конце декабря.
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