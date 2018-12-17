Эрдоган: Турецкая армия завершила подготовку наступления в Сирии

По словам турецкого лидера, военная операция на севере САР может начаться в любой момент.

Армия Турции закончила последние приготовления и готова в любой момент начать наступление на севере Сирии. Об этом в ходе своего выступления в Конье сообщил президент республики Реджеп Эрдоган.

— Мы можем начать в любой момент. Наша бравая армия завершила подготовительные работы, — приводит слова лидера страны турецкий телеканал NTV.

Также Реджеп Эрдоган сообщил, что якобы президент США Дональд Трамп хорошо отреагировал на сообщения о готовности Турции провести военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат.

Напомним, 12 декабря Эрдоган заявил о начале военной операции в Сирии в ближайшие дни. Какие именно цели преследует Турция и как это может сказаться на обстановке в Сирии, читайте в материале Лайфа.