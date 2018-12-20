Patriot против С-400. Кто будет охранять небо над Турцией?

Американские власти не теряют надежды, что Анкара откажется от покупки российских ЗРК.

Госдепартамент США одобрил проведение сделки с Турцией по продаже систем ПРО Patriot. И хотя окончательное решение останется за американским конгрессом, пока не известно, как себя поведёт сама Турция. Ведь Анкара неоднократно заявляла, что намерена приобрести российские ЗРК С-400. А в случае если сделка пройдёт сразу с обеими сторонами, Турция станет первой страной, которая постарается совместить американскую и российскую системы ПВО в едином оборонном комплексе. Лайф разобрался, чем это грозит или, напротив, какие даёт преимущества для отечественного ВПК.

Усидеть на двух стульях

Для начала стоит понять, что противовоздушная оборона, а уж тем более противоракетная оборона Турции значительно уступает соседним странам. Например, после поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию Дамаск куда более защищён с воздуха, чем Анкара. На вооружении турецких зенитчиков в основном переносные зенитно-ракетные комплексы или зенитные орудия. Грубо говоря, это прошлый век.

Потому проблему защищённости с воздуха турецкие власти намерены решить уже давно, однако этому мешал целый ряд проблем.

Современные ЗРК и системы ПРО представляют из себя крайне сложные технологически объекты. Турция просто не в состоянии с нуля создать собственные комплексы. Но и постоянно покупать иностранные разработки Анкара была не намерена. В 2013 году Минобороны Турции объявило тендер на покупку зенитно-ракетных комплексов. Право на реализацию контракта выиграл Китай со своими ЗРК HQ-9 (которые по факту являются копией ещё советских С-300). Но тогда Анкара потребовала, чтобы половина производства ЗРК осуществлялась на её территории.

Одновременно в дело вмешалась политика. Турция — член НАТО. Сделка с Китаем стала рычагом давления на США, чтобы они снизили цены на свои комплексы Patriot, также участвовавшие в конкурсе, а ещё дали Анкаре иные преференции. Вскоре Китай попросту выкинули из сделки. Однако и американцы в конечном счёте ничего не поставили Анкаре.

Эта история стала одним из поводов с большим недоверием относиться к новым стремлениям Турции приобрести уже российские новейшие комплексы С-400. Впрочем, по всей видимости, турецкий лидер Реджеп Эрдоган всё же смог предоставить России гарантии, что сделка действительно состоится, а технологии не попадут "в чужие руки". По крайней мере, в Кремле не видят оснований не доверять Турции.

Конечно, Турция очень жаждет получить что российские, что американские технологии. Однако стороны всегда исключают возможность этого, прописывая этот момент в договорах. И тем более что Россия, что США намерены охранять как зеницу ока собственные технологии от попадания в третьи страны. Так что если страх по поводу утечки информации всё ещё немного есть, то надежды, что России удастся через Турцию получить американские технологии, практически нет.

— Когда мы поставляем какую-либо систему вооружения, в частности, зенитно-ракетное вооружение, то она поставляется в экспортном варианте. То есть мы заранее предусматриваем вероятность того, что особенности этого вооружения могут стать известны, мягко говоря, нашим недоброжелателям. Второй момент. Вряд ли нам удастся получить хоть какой-то доступ к Patriot, если они будут поставлены в Турцию. Всё-таки Турция — другое государство, и невозможно представить, чтобы она предоставила доступ наших специалистов к этому комплексу, — рассказал Лайфу военный эксперт, главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" Михаил Ходарёнок.

Другой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко придерживается аналогичного мнения и по поводу ситуации с нашими С-400.

— Турция не заинтересована, чтобы какие-то материалы или данные по С-400 стали известны американцам. Потому что отношения между Анкарой и Вашингтоном очень плохие. Кроме того, Турция намерена обеспечить стопроцентный суверенитет в защите своего воздушного пространства. Поэтому никаких утечек не будет. А что касается информации (о том, что Турция якобы предлагала США изучить российские С-400. — Прим. ред.), то это вброс, элемент информационной войны, которую ведут США, чтобы сорвать контракт по С-400, — отметил Коротченко.

И хотя сделка по покупке российских ЗРК, похоже, действительно состоится, без очередного политического спора не обошлось. В частности, недовольные решением Анкары американские власти поставили ультиматум: либо турки отказываются от покупки российского вооружения, либо им не видать поставок новейших американских истребителей F-35 (Турция рассчитывала приобрести не менее 100 таких машин. — Прим. ред.).

Но несмотря даже на то что США и Турция союзники по НАТО, вопрос защиты воздушного пространства оказался для Анкары важнее солидарности внутри военного блока. Как и важнее наличия новейших истребителей. Видимо, Турция всё же сделала вывод из истории 2013 года. И хотя по-прежнему рассчитывает усидеть на двух стульях сразу, делает свой выбор в пользу одного из них, как только они начинают разъезжаться в стороны.

Останется только один?

Конечно, объявление Госдепа США о готовности поставить Турции свои комплексы Patriot — это прежде всего ход политический. Но если предположить, что обе сделки состоятся, то турецким военным придётся поломать голову, как настроить совместную работу двух непохожих друг на друга систем.

По предварительным данным, в одобренной Госдепартаментом США сделке говорится про поставки 80 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E, 60 ракет PAC-3 и сопутствующего оборудования. С учётом тактико-технических характеристик американских комплексов они могли бы расположиться где-нибудь локально для прикрытия группы турецких войск. Например, у границ с Сирией, откуда, по данным турецких властей, курдские отряды периодически наносили ракетные удары.

В то время как российские комплексы С-400, которые способны контролировать куда большие расстояния, могли бы быть установлены в глубине страны, например, защищать столицу или вовсе нести боевое дежурство на другом конце ближе к Стамбулу.

— По большому счёту речь идёт о закупках Patriot, фактически на один полк, если переводить на наши организационно штатные единицы. И по C-400 в 2019 году предполагается поставка только одного полкового комплекта. Речи о массированных поставках ни с одной стороны, ни с другой не идёт. Турецкое руководство постарается прикрыть наиболее важные военные или административно-политические объекты. Потому что вооружения С-400 хватит для прикрытия только одного объекта. Patriot, вероятно, будет использоваться для прикрытия войск, потому что в этом его основное предназначение, — считает Михаил Ходарёнок.

Вопрос взаимодействия систем действительно стоит остро. Российскими специалистами предусмотрена установка системы государственного опознавания "свой — чужой" в режимах системы НАТО. Однако о совместной работе С-400 и Patriot говорить не приходится. Единственный вариант — когда системы будут лишь дополнять друг друга.

Впрочем, тогда встаёт вопрос необходимости существования их обеих. Рано или поздно Анкаре придётся делать окончательный выбор. Либо оставаться полностью в системе НАТО и тратить значительные средства на Patriot. Либо переходить на более дешёвые и куда более боеспособные российские комплексы С-400, но гарантированно вступать в политическую конфронтацию с США.