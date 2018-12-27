Гиперзвуковой блок "Авангард" разогнался до скорости в 27 махов

О подробностях испытаний рассказал вице-премьер правительства России Юрий Борисов.

В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов. Испытания комплекса состоялись 26 декабря 2018 года. Пуск был проведён боевым расчётом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

По итогам пуска президент России Владимир Путин, присутствовавший на испытаниях, заявил, что новый вид стратегического оружия в мире впервые появился именно в России. Новое оружие, по словам президента, будет надёжно обеспечивать оборону государства и народа на десятилетия вперёд.