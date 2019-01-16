Контракт на поставку истребителей Су-57 подпишут в 2020 году

Сообщается, что первая установочная партия может составить более десяти истребителей.

Минобороны России подпишет контракт на поставку 13 истребителей пятого поколения Су-57 в 2020 году, сообщает ТАСС. Отмечается, что часть из закупленных машин получит двигатели второго этапа. В соответствии с первым контрактом в 2019-м в ВКС России поступит один серийный Су-57 с двигателями первого этапа, а ещё через год — вторая машина с новыми двигателями.

Ранее сообщалось, что двигатели второго этапа получат не только новые серийные истребители пятого поколения, но и машины, поставленные в войска. Ранее Лайф сообщал, что новый двигатель для Су-57 ("Изделие-30") значительно расширит возможности истребителя и превратит его в машину поколения 5+.