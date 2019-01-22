Спасибо за рекламу. Как израильские ВВС демонстрируют силу российского оружия

По данным Минобороны РФ, сирийская ПВО перехватила более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.

ВВС Израиля нанесли один из самых крупных авиаударов по Сирии за последнее время. Однако результат этой атаки оказался явно слабее предполагаемого. Ведь сирийская ПВО, вооружённая российскими комплексами, перехватила значительную часть израильских ракет. Лайф разобрался, как благодаря израильским ВВС демонстрируется эффективность российского вооружения.

В ночь на понедельник в столице Сирии зазвучала сирена воздушной тревоги. Самолёты ВВС Израиля, используя воздушное пространство над Ливаном и Голанскими высотами, нанесли ракетно-бомбовый удар по территории Международного аэропорта Дамаска, а также ещё трём объектам, принадлежащим иранским военизированным отрядам "Аль-Кудс". Как сообщили позднее в Израиле, эта атака стала ответом на попытку обстрела Голанских высот иранцами.

Сирийская ПВО немедленно отреагировала на атаку и начала сбивать израильские ракеты. После чего уже и сами сирийские зенитчики стали объектом для бомбардировок. Им пришлось отбиваться от новой волны авиаударов израильской военной авиации. Потом станет ясно, что атаки шли сразу с трёх направлений. Жертвами удара стали четверо сирийских военных. Был уничтожен как минимум один сирийский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С-1",

هكذا تصدت وسائط #الدفاعات_الجوية_السورية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع #فيلق_القدس الإيراني - تصدت ودمرت. لعل وكالة #سانا @SanaAgency السورية تضيف الفيديو لعنوانها الرئيسي لاطلاع السوريين على هذا التصدي... pic.twitter.com/hfZFUVJv9A — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 21 января 2019 г.

Казалось бы, есть потери. Притом потери есть и в самих войсках Противовоздушной обороны Сирии. О какой эффективности, какой рекламе российского оружия может идти речь?

Для начала стоит знать, что большая часть сирийской ПВО состоит из советских и достаточно устаревших систем вооружений — это ЗРК С-75, С-125, С-200, "Квадрат" и другие. Однако благодаря реформации Противовоздушной обороны Сирии, которая проводится российскими специалистами, эти типы вооружений способны достаточно эффективно противостоять даже таким современным крылатым ракетам Израиля, как Spike NLOS, или американским ракетам "Томагавк". В частности, согласно официальным данным Министерства обороны России, во время ракетного удара США и их союзников по Сирии 14 апреля 2018 года сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету из 103 запущенных.

Новейших типов вооружений в Сирию пока было доставлено не так много. По предварительным данным, только ЗРПК "Панцирь С-1" поступило около 40 штук. Также на вооружении сирийской ПВО имеются и восемь самоходных ЗРПК "Бук М2". Оба вида этой военной техники уже давно прошли боевое крещение в Сирии, а во время последнего израильского налёта только эти комплексы уничтожили семь из 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Потеря одного "Панциря", несомненно, — неприятный факт. Но надо понимать, что не существует "неуязвимых" зенитных ракетных систем и комплексов. Как и нет на войне ничего неуязвимого. Только факт уничтожения — это не повод ставить под сомнение высокие тактико-технические характеристики этого ЗРПК.

Стоит отметить, что "Панцирь С-1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных, в том числе для защиты ПВО дальнего действия. Например, системы С-300, которые Россия в прошлом году поставила на вооружение сирийской армии и которые в этот раз вообще не вступили в бой.

— Израиль последнее время фактически беспрерывно атакует территорию Сирии и объекты Ирана, расположенные там. Израильские ракеты сбиваются, эффективность российского оружия подтверждается, но тактика действий во многом имитационная. Вот что я имею в виду: ни разу ещё не использовались комплексы С-300 для того, чтобы уничтожать агрессора, носителей ракет — самолёты, одним словом. Если бы в течение этого налёта звено, четыре израильских самолёта, было уничтожено, в Тель-Авиве призадумались бы, "что теперь делать", — пояснил Лайфу военный эксперт Александр Жилин.

По мнению специалиста, сирийская ПВО не спешит применять комплексы С-300 лишь по одной причине — гарантированное уничтожение израильского самолёта. Что может привести лишь к разгоранию более крупного конфликта не только в Сирии, но и на всём Ближнем Востоке. С другой стороны, согласно прошлогодним заявлениям министра обороны России, в конце января сирийские специалисты будут готовы самостоятельно работать с комплексами С-300. Возможно, после этой даты стоит ожидать снижения активности израильской военной авиации.

В современном мире одно лишь наличие у страны определённого вооружения способно отвратить другие государства от агрессии по отношению к ней. Лучше всего это, конечно, выражено во владении ядерным оружием. Однако это применимо и к российским зенитным ракетным комплексам С-300 и С-400. Не зря израильские военные категорически были против размещения этих комплексов в Сирии (ЗРК С-400 размещены лишь на российских базах в Тартусе и Латакии. — Прим. ред.).

Не случайно, что почти одновременно с поставкой в Сирию российских ЗРК осенью прошлого года в Кремле официально подтвердили, что Россия и Индия договорились о подписании контракта на поставку современных зенитных ракетных комплексов С-400. Индия готова покупать эти системы, даже несмотря на угрозу санкций со стороны США. Аналогичные угрозы из Вашингтона направлены и в Анкару. Турция также рассчитывает заключить с Россией контракт на поставку С-400.

Таким образом, каждый новый авианалёт Израиля или ракетный удар США и их союзников показывает возможности российского оружия. И как бы это грубо ни звучало по отношению к Сирии, эта демонстрация проходит без рисков для России. А в случае с такими системами, как С-300 или С-400, даже без фактического применения таковых.