"Панцирь" и "Бук" уничтожили семь ракет при израильском авиаударе по Дамаску

Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" при отражении авиаудара Военно-воздушных сил Израиля по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

— Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет, — говорится в сообщении центра.

Напомним, в воскресенье, 20 января, в 13:32 четыре самолёта F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар по аэропорту на юго-востоке Дамаска.