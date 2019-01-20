"Панцирь" и "Бук" уничтожили семь ракет при израильском авиаударе по Дамаску

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"Панцирь" и "Бук" уничтожили семь ракет при израильском авиаударе по Дамаску

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" при отражении авиаудара Военно-воздушных сил Израиля по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

— Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет, — говорится в сообщении центра.

Напомним, в воскресенье, 20 января, в 13:32 четыре самолёта F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар по аэропорту на юго-востоке Дамаска.

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