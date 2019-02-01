Разваливаются раньше времени. В истребителях F-35 нашли критический дефект

В рамках опытного применения военные выяснили, что отдельные детали истребителей F-35 выполнены из некачественных металлов и сплавов.

Американский аналитический ресурс Task&Purpose получил сведения о закрытой части доклада по этапам оперативного тестирования и оценки (IOT&E) истребителей F-35, в котором сказано, что большая часть критически важных для эксплуатации самолёта узлов и деталей выходит из строя раньше времени. Военные аналитики из США отметили, что по совокупности поломок реальный ресурс истребителей F-35 может быть ниже заявленного производителем в четыре раза — всего 2,1 тысячи часов вместо ожидаемых восьми тысяч. Из-за этого истребитель не может быть допущен до заключительного этапа испытаний и "пройдёт" программу передачи американским военным дальше тестовых партий.

При этом аналитики отмечают, что заявленной исправности 80 процентам от общего авиапарка достичь так и не удалось, а уязвимости в электронной системе безопасности по-прежнему позволяют взламывать самолёт удалённо. Устранять критические уязвимости, по мнению аналитиков, разработчик и производитель истребителей пока не торопится. Сама программа по производству, обслуживанию и модернизации истребителя подорожала на $500 млрд и в данный момент составляет $1,5 трлн.

Ранее Лайф сообщал, что конструкцию истребителя успел раскритиковать и новый министр обороны Патрик Шанахан. На одном из закрытых заседаний он заявил, что "страна облажалась" с созданием перспективной многоцелевой машины пятого поколения.