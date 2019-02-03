Дональд Трамп допустил военное вторжение США в Венесуэлу

Президент США отметил, что в данный момент "рассматриваются все варианты действий"

В рамках интервью для телеканала CBS президент США Дональд Трамп отметил, что отказался встречаться с легитимным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, а применение Вооружённых сил является "одним из вариантов" реагирования на ситуацию в стране. При этом президент США не назвал условий, при которых военное вторжение в Венесуэлу может состояться.

Ранее Лайф сообщал, что министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал всех военных защищать Николаса Мадуро в соответствии с присягой. Министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес заявил, что Николас Мадуро — единственный законный президент Венесуэлы, а Вооружённые силы Боливарианской Республики Венесуэла "подтверждают верность родине, революционным демократическим принципам, а также конституции и президенту".