Наземный вариант ракет "Калибр" создадут до конца года

Комплекс морского базирования хорошо знаком военным, и его адаптация под сухопутный вариант не займёт много времени

Ракетный комплекс "Калибр" наземного базирования с соответствующей крылатой ракетой может быть создан и подготовлен к серийному производству к концу текущего года, сообщает ТАСС. Сообщается, что создание наземной версии комплекса не потребует много времени, так как ракета комплекса "Калибр" большой дальности давно стоит на вооружении ВМФ и, в частности, успешно применялась при нанесении ударов по террористам в Сирии.

Отмечается, что для использования этой ракеты в наземном варианте необходимо только внести изменения в её систему управления и заменить программное обеспечение. Подробнее прочитать о крылатых ракетах наземного базирования можно в нашем материале "Калибр"-спецназ. Как Россия может нейтрализовать систему ПРО США".