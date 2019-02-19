Кошмар ПВО. Каким будет новый боевой беспилотник "Охотник"

Первые изображения ударного беспилотного аппарата "Охотник", которые появились в Сети в конце января 2019 года, породили массу споров относительно назначения и характеристик машины. Лайф разбирался, что в действительности представляет собой новейший российский дрон.

Завеса секретности

Необходимо сразу оговориться и отметить, что по уровню секретности с БПЛА "Охотник" могут тягаться немногие военные проекты. Практически полный информационный вакуум, за исключением дозированно публикуемых фотографий из "неизвестного источника", сопровождается лишь редкими заявлениями официальных лиц. Что же известно об ударном БПЛА? Официально — немного. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко в конце 2018 года сообщал, что работы над "Охотником" получили наивысший приоритет, благодаря чему первый полёт реактивного ударного дрона, разработанного НИР "Охотник-Б", состоится уже до конца 2019 года.

Особый режим секретности в отношении БПЛА соблюдается Минобороны России ещё и потому, что первый российский проект почти сразу будет готовиться для передачи в войска. При 20-летнем отставании от США разработка полноценного ударного БПЛА с системой управления по спутниковому каналу целиком и полностью собственными силами — задача крайне непростая, любая неудача здесь недопустима.

Секретный, но не очень

Тем не менее, чем ближе первый полёт машины, тем больше информации о ней появляется в Сети. Практически сразу после публикации первых снимков стало очевидно, что по ключевым узлам и агрегатам аппарат будет унифицирован с обычными пилотируемыми машинами. Сделано это не в целях экономии денег, а для упрощения обслуживания: двигатели и системы вооружения, связь и бортовое радиолокационное оборудование хоть и будут существенно переработаны, но позволят применять машины в бою практически сразу после завершения заводских и государственных испытаний. Важно отметить, что мнения относительно боевого применения существенно отличаются друг от друга.

Российские эксперты утверждают, что одной из задач "Охотника" будет прорыв эшелонированной системы ПВО. Для этих целей машина будет оснащена двигателем АЛ-41 без форсажной камеры, который ограничивает возможности машины дозвуковой скоростью полёта. Однако авиационный журналист Пётр Бутовский, первым рассказавший детали присвоения истребителям ПАК ФА индекса Су-57, считает иначе. Французский журнал Air&Cosmos опубликовал текст с подробным рассказом о том, какими характеристиками может обладать российский реактивный беспилотный аппарат С-70 "Охотник".

Авиационный эксперт Пётр Бутовский отметил, что профиль крыла и стреловидность позволяют машине совершать полёты на сверхзвуковой скорости. В завершение собственного анализа перспективного российского БПЛА Бутовский опубликовал предполагаемые эскизы профиля крыла, согласно которым машина может совершать полёты на сверхзвуковой скорости. Названа и предполагаемая скорость — 1400 километров в час.

Лучший в классе

Унификация по пилотажным комплексам, двигателям и другим системам с истребителями упомянута не случайно. Согласно последним (и пока неофициальным) данным, "Охотник" существенно прибавил в весе. С 20 тонн максимальная взлётная масса машины достигла 25 (ранее на две тонны "поправился" и другой ударный дрон — БПЛА "Альтаир"). Увеличилась масса полезной нагрузки, которую будут занимать управляемые бомбы и ракеты. Вместо двух тонн "Охотник" сможет возить в специальном отсеке под вооружение почти три.

Увеличение максимальной ракетно-бомбовой нагрузки и возможность (пусть пока и недоказанная) совершать сверхзвуковые полёты делают "Охотника" лучшим ударным БПЛА этого типа из всех, что разработаны на данный момент. Единственным прямым конкурентом российскому БПЛА является американский X-47B, способный взлетать с палубы авианосца. Американский дрон несёт в отсеке две управляемые бомбы калибром 905 килограммов и может самостоятельно выполнять ударные миссии, правда, без перехода на сверхзвук.

Самостоятельный парень

Тестирование систем БПЛА "Охотник" на истребителях пятого поколения Су-57 проводилось не случайно. Единственным разумным объяснением такого подхода стали унификация и параллельное боевое применение дронов и пилотируемой авиации в одном строю. Источники Лайфа в ОПК утверждают, что главной задачей ударного дрона станет "расчистка" района боевых действий для фронтовых бомбардировщиков и захода в район боевой работы любых других самолётов, включая самолёты дальней авиации. При этом дроны смогут действовать как самостоятельно, так и работать под управлением лётчика. Схема атаки в этом случае будет крайне проста: ведущий борт с командиром ударной группы определённое время будет находиться за пределами зоны ПВО вероятного противника. Простой отметки на электронной карте в этом случае хватит, чтобы операторы вывели "Охотников" на цель, нанесли удар и затем взяли обратный курс на аэродром базирования. Российские специалисты, в частности, работают и над тем, чтобы все эти процедуры проводились в автоматическом режиме.

Запаса дальности, согласно неофициальным сообщениям, у С-70 "Охотник" для таких операций достаточно. Зарубежные военные эксперты считают, что максимальная дальность полёта машины может составить до пяти тысяч километров (примерно как от Москвы до Иркутска). При этом, как отмечают источники Лайфа в ОПК, "Охотники" смогут атаковать как разнесённые по фронту и удалению объекты противника, так и отдельно размещённые объекты ПВО вероятного противника. Для уничтожения РЛС "Охотника" могут снабдить ракетами Х-58, а уничтожать радиоконтрастные цели позволит ракета X-35.

Работа над ошибками

Главной проблемой современных российских БПЛА пока являются не дальность полёта и даже не средства удалённого управления. Единственная серьёзная брешь в системе — отсутствие спутниковой группировки, благодаря которой БПЛА можно будет использовать на значительном удалении по так называемой американской схеме, когда операторы дронов находятся за несколько тысяч километров от места проведения операции. Задержки всего в 0,33 секунды можно добиться через развёртывание 12 основных и пяти резервных космических аппаратов, "висящих" на геостационарной орбите, однако этот вопрос пока до конца не решён.

Из-за ограниченного числа тактических спутников связи все испытания российских БПЛА (ударный "Альтаир" в их числе) в данный момент ограничиваются лишь полётами на дальность действия по радиоканалу. Все проблемы, по данным специалистов, можно решить за несколько лет. К тому моменту "Охотник" будет окончательно испытан и сможет встать в строй крылом к крылу с пилотируемыми самолётами.