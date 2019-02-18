Дутая угроза. Как украинские оборонщики хвастаются "новыми" танками

Российский военный "эксперт" Алексей Хлопотов сравнил танк Т-72Б3, стоящий на вооружении Российской армии, с украинской новейшей модификацией танка Т-64БВ. Он пришёл к выводу, что якобы отечественная бронетехника значительно уступает украинской. Притом для аргументации такой позиции он использовал данные украинских военных, которые зачастую не отличаются особой объективностью. Лайф разобрался, так ли на самом деле плох основной российский танк и что из себя представляет новая украинская бронетехника.

Для начала стоит отметить, что танки Т-64 и Т-72 находятся на вооружении обеих стран ещё с советских времен. Вопрос лишь в том, что это за модификации танков и когда они были произведены. На это во многом указывает буквенное обозначение после цифр. Например, в своём блоге "эксперт" сравнивает украинский Т-64БВ образца 2017 года с российскими Т-72Б3, не указывая год произведённой модификации. Хотя между моделями от 2011 и 2016 годов имеется существенная разница. Например, в новейшей версии Т-72Б3 установлены динамическая защита 3-го поколения "Редликт", более современное основное орудие, автоматизированная коробка передач и другие новшества. Почему "эксперт" игнорировал такой важный фактор — вопрос открытый.

Среди главных преимуществ украинской бронетехники над российской называется наличие более современных средств навигации, связи и оптических систем.

— Прицел вполне сравним по своим характеристикам с белорусскими "Сосной" и "Эссой". В Рунете много твердят про "полностью российский" "Ирбис", да вот только где он? Связь: "Лыбидь К-2РБ" — перелицованная современная "Моторола". Против нашей давно устаревшей Р-168 (больше 20 лет уже рекламируем, да так до ума и не довели, хотя от безысходности везде ставим). Спутниковая навигация, которая у нас отсутствует в принципе. С ракетами, как видим, всё тоже неплохо — работают, а что ещё надо? К тому же, в отличие от ТУР с лазерным наведением, им оптические помехи не поставишь, — пишет в своём блоге "эксперт".

Также он приводит в пользу украинских машин наличие у них динамической защиты третьего поколения "Нож", которую считает лучше отечественных аналогичных систем. В плюс Хлопотов относит и защиту зенитной пулемётной установки на башне танка, которая защищает стрелка (как правило, командира). Для сравнения он приводит опыт Сирии, где в поставляемых Дамаску российских танках Т-72Б3 нет такой защиты, что якобы привело к массовым потерям командиров танков.

— Да, модернизация не богатая, но вполне вменяемая и чётко обоснованная. Если то, что сейчас с Т-64БВ делают харьковчане, назвать "танк для бедных", то "знаменитые" российские Т-72Б3 в их массовой комплектации — вообще "танк для нищих"... В общем и целом, модернизировав больше сотни Т-64, ВСУ серьёзно подняли уровень своего танкового парка. Начнись, не дай бог, второй виток АТО, ребятам из Донецка и Луганска придётся хватануть лиха, — подводит итог "эксперт".

Во-первых, непонятно почему "эксперт" на слово верит сообщениям "Укроборонпрома", что им удалось модернизировать около сотни танков Т-64БВ на Харьковском бронетанковом заводе. Ведь тот же самый завод и "Укроборонпром" недавно отчитывались, что провалили поставку одного-единственного танка Т-84У "Оплот" в США. Причиной стало то, что договор был заключён в 2012 году, а к работам смогли приступить лишь в 2018-м, однако за это время из-за падения украинской экономики стоимость производства выросла в четыре раза.

Более того, как сообщал украинский же военный эксперт Сергей Згурец, многие схожие с Т-64БВ танки Т-64БМ "Булат" вместо аналогичных блоков динамической защиты (ДЗ) "Нож" на практике оснащались ещё советскими — первого поколения "Контакт-1". Да и эффективность самого "Ножа" вызвала немалые споры в экспертном сообществе, начиная со значительных потерь танков с этой ДЗ во время конфликта в Донбассе и заканчивая сложностью замены сработавших блоков.

Интересный факт: украинские танки могли бы получить ДЗ "Контакт-5", как у российских танков, но мощности для их создания имелись только на Донецком заводе химических изделий, который оказался на территории ДНР.

Во-вторых, перечисляя возможные преимущества украинских танков перед российскими в средствах навигации, связи и оптических приборов, почему-то Хлопотов совершенно игнорирует прочие характеристики танков. А ведь в случае с Т-64БВ они остались практически неизменными по сравнению с предыдущими моделями! А именно — ходовая часть всегда была одним из главных предметов критики Т-64.

На пересечённой местности у танка периодически слетают гусеницы. Недостаточное их натяжение приводит к аналогичному результату при манёврах на большой скорости не только в полях. А сама конструкция ходовой части отличается повышенным шумом и тряской. У Т-72 конструкция совершенно иная — простая и надёжная, как автомат Калашникова. В условиях боевых действий — это огромное преимущество, которое было доказано во множестве конфликтов по всему миру: от песков Ирака до горных дорог Кавказа.

Двигатель является одинаково не самым сильным местом обоих танков. Однако в случае с Т-64БВ (даже его модернизированной версии) дело обстоит ещё хуже. Ведь в погоне за удельной мощностью харьковские инженеры продолжают воспроизводить недостатки прошлых двигателей Т-64. В частности, по сравнению с любым из Т-72 двигателям украинских танков требуется большое количества масла. А эжекционная система охлаждения приводит к тому, что на жаре двигатель Т-64БВ быстро перегревается, в холодное время года его задолго до использования нужно начинать прогревать. Что опять же немыслимо в условиях боевой обстановки!

Во многом эти факторы, хотя не только они, вынудили Российскую армию в своё время отказаться от дальнейшей модернизации и эксплуатации танков Т-64БВ. В то время как Т-72Б3 уже давно зарекомендовал себя как простой в эксплуатации, надёжный, универсальный и достаточно дешёвый танк.

Да и сама постановка вопроса для сравнения некорректна, ведь Россия не воюет с Украиной. А если даже теоретически допустить такой вариант развития событий, то вряд ли бы Российская армия использовала лишь танки Т-72Б3. На вооружении ВС РФ есть и различные модификации танков Т-80 и Т-90, которые на голову превосходят даже современный вариант украинского Т-64БВ. А до конца текущего года в российские войска и вовсе поступит первая партия из 16 современнейших танков "Армата".