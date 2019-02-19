Пусть подождут. США заморозили поставку истребителей F-35 для Турции на год

К обсуждению этого вопроса американские политики вернутся не ранее чем в ноябре 2019 года.

Как отмечает греческая газета Ekathimerini, призыв к запрету прозвучал во время голосования по бюджету 2019 года и был поддержан. Если после 1 ноября американские военные не представят специальный доклад, в котором докажут полную безопасность F-35 перед российскими комплексами С-400, поставка истребителей будет отменена.

После этого, как отмечает газета, в отношении Турции могут быть введены санкции. Решение объединённого комитета конгресса по вооружению ещё не вступило в силу и должно получить одобрение палаты представителей и сената. Ранее Лайф сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не собирается отказываться от покупки зенитных ракетных систем С-400 у России.